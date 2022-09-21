«Малая приватизация»: на втором аукционе продали спиртзавод за 150 миллионов — Finance.ua

«Малая приватизация»: на втором аукционе продали спиртзавод за 150 миллионов Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Состоялся второй онлайн-аукцион в рамках малой приватизации.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отмечается, второй с начала широкомасштабного вторжения приватизационный онлайн-аукцион удачно завершился продажей имущества по цене почти втрое выше стартовой.

За отдельное имущество Мариловского места хранения спирта государственного предприятия «Укрспирт» (Тернопольская область) победитель торгов предложил 150 001 000 грн при стартовой цене 54 324 111 грн.

«Приватизация набирает обороты. До конца нынешнего года в рамках „малой приватизации“ запланировано к продаже 150 объектов, и мы будем максимально стараться выполнить задуманное. Вырученные средства усилят бюджет и пойдут, в частности, на нужды Вооруженных Сил Украины, — отметила Первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко. — Сейчас мы решаем и стратегическую задачу — уменьшение государства в экономике, минимизацию несвойственных функций управления имуществом. Кроме того, приватизация даст толчок развитию экономики».

Мариловское место осуществления деятельности и хранения спирта государственного предприятия «Укрспирт» совсем недавно, в 2018 году, было модернизировано.

Профильная деятельность — производство спиртов этилового ректифицированного и денатурированного (в настоящее время временно приостановлено).

За право его приобретения соревновались четверо участников. После заключения договора купли-продажи новый владелец получит производственные помещения и оборудование, зерносклад и транспорт.

Справка Finance.ua:

19 сентября на первых с начала широкомасштабного вторжения онлайн-торгах по цене почти втрое выше стартовой было реализовано отдельное имущество Кобыловолокского места хранения спирта — за более чем 70 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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