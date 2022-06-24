Мальдивы строят в океане полноценный плавучий город: квартиры будут стоить от $150 тыс. — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мальдивы строят в океане полноценный плавучий город: квартиры будут стоить от $150 тыс.

Недвижимость
114
Мальдивы строят в океане полноценный плавучий город: квартиры будут стоить от $150 тыс.
Мальдивы строят в океане полноценный плавучий город: квартиры будут стоить от $150 тыс.
Голландская архитектурная компания Waterstudio поставила перед собой задачу создать плавучий город, расположенный всего в 10 минутах езды от Мале. Спроектированный Плавучий город на Мальдивах (Maldives Floating City) представляет собой большую совокупность модульных плавучих платформ в форме мозгового коралла.
Данный проект — результат сотрудничества между местным застройщиком Dutch Docklands и правительством Мале. Одна из его целей — высвободить больше места для жилья на суше. Предполагается, что строительство плавучего города предложит решение проблемы повышения уровня моря для будущих поколений.
По замыслу город будет состоять из модульных шестиугольных сегментов, соединенных с внешним кольцом барьерных островов. Нижняя часть города будет прикреплена к удерживающим его от волн стабилизаторам, а также защищают здания и сооружения от течения. Город будет включать сеть жилых домов, магазинов и школ.
«Это будет пешеходный город с плавучими улицами, в котором будут использоваться лодки для перевозки товаров и людей в черте города и в столицу Мале», — говорит основатель Waterstudio Коэн Олтуис.
Он добавил, что стоимость жизни в самом городе будет сравнима с местной наземной застройкой на Мальдивах. Согласно ожиданиям, в 2027 году в 5 тыс. домов будут проживать около 20 тыс. человек.
В этом месяце город откроет свои первые квартиры для просмотра. Цены на недвижимость начинаются от $150 тыс. за квартиру-студию и до $250 тыс. за семейный дом. Девелоперы ожидают, что жители начнут переселяться на остров в начале 2024 года, а строительство всего города должно быть завершено к 2027 году.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.