Мальдивы строят в океане полноценный плавучий город: квартиры будут стоить от $150 тыс. — Finance.ua

Мальдивы строят в океане полноценный плавучий город: квартиры будут стоить от $150 тыс. Сегодня 18:30 — Недвижимость

Мальдивы строят в океане полноценный плавучий город: квартиры будут стоить от $150 тыс.

Голландская архитектурная компания Waterstudio поставила перед собой задачу создать плавучий город, расположенный всего в 10 минутах езды от Мале. Спроектированный Плавучий город на Мальдивах (Maldives Floating City) представляет собой большую совокупность модульных плавучих платформ в форме мозгового коралла.

Данный проект — результат сотрудничества между местным застройщиком Dutch Docklands и правительством Мале. Одна из его целей — высвободить больше места для жилья на суше. Предполагается, что строительство плавучего города предложит решение проблемы повышения уровня моря для будущих поколений.

По замыслу город будет состоять из модульных шестиугольных сегментов, соединенных с внешним кольцом барьерных островов. Нижняя часть города будет прикреплена к удерживающим его от волн стабилизаторам, а также защищают здания и сооружения от течения. Город будет включать сеть жилых домов, магазинов и школ.

«Это будет пешеходный город с плавучими улицами, в котором будут использоваться лодки для перевозки товаров и людей в черте города и в столицу Мале», — говорит основатель Waterstudio Коэн Олтуис.

Он добавил, что стоимость жизни в самом городе будет сравнима с местной наземной застройкой на Мальдивах. Согласно ожиданиям, в 2027 году в 5 тыс. домов будут проживать около 20 тыс. человек.

В этом месяце город откроет свои первые квартиры для просмотра. Цены на недвижимость начинаются от $150 тыс. за квартиру-студию и до $250 тыс. за семейный дом. Девелоперы ожидают, что жители начнут переселяться на остров в начале 2024 года, а строительство всего города должно быть завершено к 2027 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.