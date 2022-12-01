Максимум с начала войны: сумма возмещения НДС в ноябре составила 13,6 млрд грн — Finance.ua
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Максимум с начала войны: сумма возмещения НДС в ноябре составила 13,6 млрд грн

Казна и Политика
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Максимум с начала войны: сумма возмещения НДС в ноябре составила 13,6 млрд грн
В ноябре текущего года бизнесу возместили налог на добавленную стоимость в сумме 13,6 млрд грн, что является самыми высокими показателями с февраля.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«В ноябре бизнесу возмещен НДС в сумме 13,6 млрд грн. Это самый высокий показатель с февраля. Еще к исполнению в казначейство переданы реестры на 9,4 млрд грн», — подчеркнул парламентарий.
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По сравнению с октябрем (10,9 млрд грн) сумма возмещения налога на добавленную стоимость выросла почти на 25%.
Следует отметить, что возмещение НДС почти полностью прекращено после начала войны. По данным агентства «Интерфакс-Украина», в январе оно составило 18,52 млрд грн, в феврале — 12,07 млрд грн. В марте показатель упал до 820 млн грн, а в апреле и мае выплаты полностью остановились и полностью возобновились в июне (9,5 млрд грн). В июле сумма составила 0,6 млн грн, в августе — 9,4 млрд грн, в сентябре — 1,6 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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