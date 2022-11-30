Как плательщику НДС во время войны получить выписку из реестра — Finance.ua
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Как плательщику НДС во время войны получить выписку из реестра

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Государственная налоговая служба в Одесской области информирует, что выписка из реестра плательщиков налога на добавленную стоимость предоставляется субъектам обращения, зарегистрированным в реестре плательщиков налога на добавленную стоимость.
С начала года Главным управлением ГНС в Одесской области предоставлено 25 292 таких административных услуг.
Для получения данной административной услуги в контролирующий орган по основному месту учета подается Запрос о получении выписки из реестра плательщиков налога на добавленную стоимость (далее — запрос) по форме № 1-ЗВР согласно приложению 8 к Положению о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость, утвержденному приказом Минфина от 14.11.2014 г. № 1130, зарегистрированному в Министерстве юстиции Украины 17.11.2014 под № 1456/26233.
Все разделы запроса подлежат заполнению. Запрос обязательно должен быть подписан заявителем с указанием даты.
Запрос подается в контролирующий орган по основному месту учета плательщика одним из следующих способов:
  • непосредственно в контролирующий орган лично плательщиком налога на добавленную стоимость или представителем плательщика;
  • по почте;
  • средствами информационно-коммуникационной системы «Электронный кабинет», вход в которую осуществляется по адресу: cabinet.tax.gov.ua или информационно-коммуникационной системы «Единое окно подачи электронной отчетности».
Административная услуга предоставляется бесплатно, срок предоставления — 2 рабочих дня.
Способы получения выписки:
  • по почте или непосредственно в контролирующем органе, в который подан запрос, в случае указания такого способа получения в запросе;
  • по адресу электронной почты плательщика налога на добавленную стоимость, с которой поступил запрос в электронном виде.
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Информационная карта административной услуги, бланк и образец запроса, подаваемый для ее получения, размещены в подразделе «Административные услуги» раздела «Деятельность» субсайта территориальных органов Главного управления ГНС в Одесской области веб-портала ГНС по ссылке.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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