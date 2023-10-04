Магазины H&M в Украине заработают уже в ноябре — Свириденко Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Магазины H&M в Украине заработают уже в ноябре — Свириденко

Компания H&M Group откроет свои магазины в Украине в конце ноября.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко в соцсети Х.

«Шведские компании возвращаются в Украину. H&M прибудет в конце ноября. Надеемся, что больше шведских компаний последуют этому примеру», — написала она.

Юлия Свириденко также через сеть Х обратилась к компании IKEA, предложив последовать примеру H&M.

Напомним, в августе H&M Group сообщила, что планирует постепенно возобновить работу в Украине. Согласно сообщению, они ведут переговоры с партнерами и органами власти и готовятся снова открыть большинство своих магазинов, которые компания закрыла в феврале 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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