Магазины H&M в Украине заработают уже в ноябре — Свириденко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Магазины H&M в Украине заработают уже в ноябре — Свириденко

Фондовый рынок
13
Магазины H&M в Украине заработают уже в ноябре — Свириденко
Магазины H&M в Украине заработают уже в ноябре — Свириденко
Компания H&M Group откроет свои магазины в Украине в конце ноября.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко в соцсети Х.
«Шведские компании возвращаются в Украину. H&M прибудет в конце ноября. Надеемся, что больше шведских компаний последуют этому примеру», — написала она.
Читайте также
Юлия Свириденко также через сеть Х обратилась к компании IKEA, предложив последовать примеру H&M.
Напомним, в августе H&M Group сообщила, что планирует постепенно возобновить работу в Украине. Согласно сообщению, они ведут переговоры с партнерами и органами власти и готовятся снова открыть большинство своих магазинов, которые компания закрыла в феврале 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.