Магазины H&M в Украине заработают уже в ноябре — Свириденко
Компания H&M Group откроет свои магазины в Украине в конце ноября.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко в соцсети Х.
«Шведские компании возвращаются в Украину. H&M прибудет в конце ноября. Надеемся, что больше шведских компаний последуют этому примеру», — написала она.
Юлия Свириденко также через сеть Х обратилась к компании IKEA, предложив последовать примеру H&M.
Напомним, в августе H&M Group сообщила, что планирует постепенно возобновить работу в Украине. Согласно сообщению, они ведут переговоры с партнерами и органами власти и готовятся снова открыть большинство своих магазинов, которые компания закрыла в феврале 2022 года.
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