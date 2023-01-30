H&M зафиксировал значительное падение прибыли из-за выхода с российского рынка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

H&M зафиксировал значительное падение прибыли из-за выхода с российского рынка

Фондовый рынок
24
H&M зафиксировал значительное падение прибыли из-за выхода с российского рынка
H&M зафиксировал значительное падение прибыли из-за выхода с российского рынка
Компания Hennes & Mauritz AB (H&M) сообщила о снижении доходов в связи с выходом из россии, расходами, связанными с планом реструктуризации, и инфляцией на рынке одежды.
Об этом пишет Bloomberg.
В прошлом году H&M стал первым из крупных европейских ритейлеров, сократившим штат с целью экономии.
Операционная прибыль упала на 87% — до 821 млрд крон ($80 млн) за три месяца до ноября. H&M предупредила в сентябре, что расходы на одежду в четвертом квартале были очень отрицательными ввиду усиления доллара.
Читайте также
Продажа вернулась к росту в декабре и январе, увеличившись на 5% в период праздников. В прошлом месяце компания сообщила, что выручка в четвертом квартале практически не изменилась, за исключением валютных колебаний, поскольку она прекратила операции в россии и беларуси.
Фешн-гигант все еще борется с высокими уровнями запасов, а его доходность отстает от его конкурента, Inditex, владельца Zara.
Читайте также
Летом H&M приняла решение о полном выходе с российского рынка из-за войны рф против Украины. Это обойдется компании в $190 млн. H&M считает невозможным «учитывая текущую ситуацию» продолжать бизнес в россии, заявили в компании.
В сентябре H&M сообщила о гораздо более низких, чем ожидалось, квартальных продажах, поскольку потребители затянули пояса, но компания вовсю пытается конкурировать с принадлежащей Inditex Zara. В отличие от H&M, Inditex сообщила в сентябре о квартальном росте продаж и заявила, что планирует поднять цены, чтобы компенсировать затраты.
Место для вашей рекламы
В ноябре компания заявила, что в четвертом квартале ей нужно потратить 800 млн крон на реструктуризацию в рамках плана сокращения штата на 1500 человек и достижение годовой экономии в размере 2 млрд крон ($190 млн).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.