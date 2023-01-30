H&M зафиксировал значительное падение прибыли из-за выхода с российского рынка — Finance.ua

H&M зафиксировал значительное падение прибыли из-за выхода с российского рынка Сегодня 01:22 — Фондовый рынок

H&M зафиксировал значительное падение прибыли из-за выхода с российского рынка

Компания Hennes & Mauritz AB (H&M) сообщила о снижении доходов в связи с выходом из россии, расходами, связанными с планом реструктуризации, и инфляцией на рынке одежды.

Об этом пишет Bloomberg.

В прошлом году H&M стал первым из крупных европейских ритейлеров, сократившим штат с целью экономии.

Операционная прибыль упала на 87% — до 821 млрд крон ($80 млн) за три месяца до ноября. H&M предупредила в сентябре, что расходы на одежду в четвертом квартале были очень отрицательными ввиду усиления доллара.

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Продажа вернулась к росту в декабре и январе, увеличившись на 5% в период праздников. В прошлом месяце компания сообщила, что выручка в четвертом квартале практически не изменилась, за исключением валютных колебаний, поскольку она прекратила операции в россии и беларуси.

Фешн-гигант все еще борется с высокими уровнями запасов, а его доходность отстает от его конкурента, Inditex, владельца Zara.

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Летом H&M приняла решение о полном выходе с российского рынка из-за войны рф против Украины. Это обойдется компании в $190 млн. H&M считает невозможным «учитывая текущую ситуацию» продолжать бизнес в россии, заявили в компании.

В сентябре H&M сообщила о гораздо более низких, чем ожидалось, квартальных продажах, поскольку потребители затянули пояса, но компания вовсю пытается конкурировать с принадлежащей Inditex Zara. В отличие от H&M, Inditex сообщила в сентябре о квартальном росте продаж и заявила, что планирует поднять цены, чтобы компенсировать затраты.

В ноябре компания заявила, что в четвертом квартале ей нужно потратить 800 млн крон на реструктуризацию в рамках плана сокращения штата на 1500 человек и достижение годовой экономии в размере 2 млрд крон ($190 млн).

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