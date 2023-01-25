Decathlon окончательно уходит из россии — Finance.ua
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Decathlon окончательно уходит из россии

Фондовый рынок
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Decathlon окончательно уходит из россии
Decathlon окончательно уходит из россии
Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon продает свои активы в россии и окончательно уходит с рынка.
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Сообщается, что ритейлер рассчитывает продать весь бизнес целиком. Один источник утверждает, что Decathlon готова отдельно продать принадлежащую ей недвижимость.
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По данным консалтинговой компании CORE.XP, Decathlon в россии владеет не менее 135 тысячами квадратных метров коммерческой недвижимости. У холдинга в стране есть два основных юрлица: «Октоблу» и «Блу Хаус».
Выручка первого за 2021 год составила 28,6 млрд рублей, чистая прибыль — 1,5 млрд рублей. Выручка второго — 948,6 млн рублей, прибыль — 123,5 млн рублей.

Справка Finance.ua:

  • ранее французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon приостановила работу в российской федерации. В частности, не будут работать магазины;
  • перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту Decathlon и «Ашана», которые продолжают работу в россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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