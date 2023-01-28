Крупнейший в рф производитель никеля сокращает производство из-за последствий санкций — Finance.ua

Крупнейший в рф производитель никеля сокращает производство из-за последствий санкций Сегодня 01:41 — Фондовый рынок

российская горно-металлургическая компания «Норильский никель», которой владеет один из самых богатых людей россии Владимир Потанин, планирует сократить производство никеля и кобальта — ключевых компонентов для аккумуляторных батарей.

Об этом сообщает Bloomberg

Основными причинами такого сокращения, как пишет издание, в россии называют задержку ремонта завода и сентябрьский пожар на НПЗ. Кроме того, сокращение объемов производства «Норникеля» обусловлено тем, что российское производство металлов страдает от прекращения поставок оборудования и технологий западными фирмами.

«Самый крупный российский производитель рафинированного никеля, вероятно, снизит выпуск этого металла на 4-5% с уровня 219 тысяч тонн в 2022 году из-за проведения ремонтных работ, перенесенных с прошлого года в результате проблемы с поставкой оборудования. Производство кобальта сократится более чем вдвое по сравнению с тем, что было до сентябрьского пожара на Кольской АЭС», — сообщил старший вице-президент компании Сергей Степанов.

Хотя США и Великобритания ввели санкции против главного акционера «Норникеля» Владимира Потанина, никаких санкций в отношении самой компании и экспорта российских металлов не было наложено.

«Однако война в Украине привела к перебоям в логистике, страховании и перевозках», — отмечает Bloomberg.

«Норникель» контролирует примерно десятую часть мирового рынка никеля. Никель и кобальт используются в батареях и имеют решающее значение для «зеленой» революции. В декабре Bloomberg сообщал, что «Норникель» планирует сократить производство никеля, поскольку некоторые европейские покупатели избегают российских поставок, в том числе из-за потенциального избытка.

Однако, по данным издания, «Норникель» ожидает, что производство никеля в этом году составит от 204 тысяч до 214 тысяч тонн. Производство кобальта может составить 1000 тонн против 2500 тонн в последние годы.

«В прошлом году компания сосредоточилась на возобновлении своих цепочек поставок и сумела привезти некоторое производственное оборудование из Азии. В этом году нужно будет провести отложенный ремонт», — заверил Степанов.

Bloomberg напоминает, что горнодобывающая компания Потанина может произвести 2,6 млн унций палладия и 643 тысячи унций платины в этом году. В 2022 году было произведено 2,79 млн унций палладия и 651 тысяча унций платины.

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