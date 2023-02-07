Магазин в Польше платит деньги покупателям, которые долго стоят в очереди — Finance.ua

Магазин в Польше платит деньги покупателям, которые долго стоят в очереди
Никто из нас не любит стоять в очереди в магазине, особенно когда не все кассы открыты и мы куда-то торопимся. Зачастую настолько, что приходится отказываться от покупок.
Поэтому сеть супермаркетов Kaufland компенсирует слишком долгое ожидание обслуживания. Рассказываем, на что могут рассчитывать польские покупатели, тратящие свое время в очереди в кассу.
5 злотых за 5 минут ожидания в очереди
Kaufland платит своим клиентам, если они стоят в очереди более 5 минут. За долгое ожидание можно получить скидку на свои покупки в размере 5 злотых.
Время — это деньги, а именно — 5 злотых. Поэтому мы уважаем ваше время, и если вы стоите в очереди более 5 минут, а не все кассы открыты, вы получите ваучер на 5 злотых для последующих покупок, говорится в сообщении магазина.
В одной из местных групп в Facebook пользователь отметил, что за два месяца суммарно получил 30 злотых компенсации в магазине Kaufland за то, что долго ждал на кассе.
Такой акцией можно воспользоваться только в том случае, если не все кассы были открыты в данный момент. Инициатива была начата еще в 2019 году и действует до сих пор, но мало кто о ней помнит.
Поделиться новостью