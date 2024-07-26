МАГАТЭ в течение последней недели фиксировало взрывы и стрельбу возле ЗАЭС — Finance.ua
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МАГАТЭ в течение последней недели фиксировало взрывы и стрельбу возле ЗАЭС

Энергетика
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Специалисты МАГАТЭ фиксировали взрывы и стрельбу возле Запорожской АЭС в течение последней недели. Их слышали на разных расстояниях от станции.
Об этом сообщает МАГАТЭ.
«В течение последней недели эксперты МАГАТЭ продолжали слышать взрывы и выстрелы на разных расстояниях от площадки», — говорится в заявлении.
Наблюдатели провели осмотр ремонтных работ на площадке ЗАЭС, а также проверили наличие необходимых запасных частей для станции.
МАГАТЭ отмечает, что в последние дни специалисты наблюдали за обслуживанием компонентов главного электрического трансформатора энергоблока № 3, которые разбирали для технического обслуживания.
Также были проверки плановых работ в реакторном зале и вспомогательном здании энергоблока № 6. При этом в МАГАТЭ отмечают, что во время посещения турбинного зала энергоблока № 6 наблюдатели не получили доступ к его западной части.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция Европы и находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения.
Российские войска используют станцию ​​в своих целях. Там размещают военную технику и войска. Кроме того, россияне заминировали территорию ЗАЭС.
Ранее украинская разведка предупреждала, что россияне готовят провокации на Запорожской АЭС. Также было зафиксировано, что захватчики запускают над ядерными реакторами дроны-камикадзе.
По материалам:
Економічна Правда
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