МАГАТЭ в течение последней недели фиксировало взрывы и стрельбу возле ЗАЭС — Finance.ua

МАГАТЭ в течение последней недели фиксировало взрывы и стрельбу возле ЗАЭС Сегодня 17:12 — Энергетика

Специалисты МАГАТЭ фиксировали взрывы и стрельбу возле Запорожской АЭС в течение последней недели. Их слышали на разных расстояниях от станции.

Об этом сообщает МАГАТЭ.

«В течение последней недели эксперты МАГАТЭ продолжали слышать взрывы и выстрелы на разных расстояниях от площадки», — говорится в заявлении.

Наблюдатели провели осмотр ремонтных работ на площадке ЗАЭС, а также проверили наличие необходимых запасных частей для станции.

МАГАТЭ отмечает, что в последние дни специалисты наблюдали за обслуживанием компонентов главного электрического трансформатора энергоблока № 3, которые разбирали для технического обслуживания.

Также были проверки плановых работ в реакторном зале и вспомогательном здании энергоблока № 6. При этом в МАГАТЭ отмечают, что во время посещения турбинного зала энергоблока № 6 наблюдатели не получили доступ к его западной части.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция Европы и находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения.

Российские войска используют станцию ​​в своих целях. Там размещают военную технику и войска. Кроме того, россияне заминировали территорию ЗАЭС.

Ранее украинская разведка предупреждала, что россияне готовят провокации на Запорожской АЭС. Также было зафиксировано, что захватчики запускают над ядерными реакторами дроны-камикадзе.

Економічна Правда По материалам:

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