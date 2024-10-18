МАГАТЭ поддержит Украину в достройке блоков Хмельницкой АЭС, — Гросси
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обещает поддержку и помощь Украине в реализации проекта достройки двух энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу «Энергоатома».
«Обещаю, что мы будем рядом для помощи Украине в увеличении мощности Хмельницкой АЭС за счет строительства новых энергоблоков», — отметил генеральный директор МАГАТЭ.
По его словам, мир переориентируется на ядерную энергетику для перехода на зеленую энергетику и улучшения энергетической безопасности — и Украина не останется позади.
«Мы будем рядом для восстановления. Украина снова будет иметь одну из крупнейших ядерно-энергетических программ в Европе», — подчеркнул Рафаэль Гросси.
Напомним, ранее проект достройки блоков Хмельницкой АЭС поддержали США и ЕС.
По последним социологическим опросам, достройку государственных АЭС одобряют 77% украинцев.
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