МАГАТЭ поддержало строительство новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МАГАТЭ поддержало строительство новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции

Энергетика
33
МАГАТЭ поддержало строительство новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции
МАГАТЭ поддержало строительство новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции
Международное агентство по атомной энергии поддерживает строительство новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции в Украине.
Об этом сказал директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Укринформу.
«Мы считаем, что это очень своевременные планы. То есть продолжайте двигаться вперед, независимо от того, как будут развиваться события в Запорожье [на захваченной россиянами Запорожской АЭС]», — сказал он.
Читайте также
МАГАТЭ находится в контакте с Министерством энергетики Украины и Энергоатомом по поводу того, как именно агентство может поддержать эти планы.
Украина планирует построить на ХАЭС дополнительно к двум нынешним энергоблокам еще четыре: два ВВЭР-1000 и два AP1000.
Монтаж оборудования для установки реакторов ВВЭР-1000 начнется, как только Энергоатом получит согласие от Верховной Рады. Их планируют построить за четыре года. Для строительства реакторов AP1000 понадобится не менее шести лет. Если Украина сможет реализовать эти планы, ХАЭС станет самой большой в Европе.
Читайте также
Планируется, что строительство блоков № 3−4 на Хмельницкой АЭС добавит 2,2 ГВт в энергосистему с целью компенсации потерь энергетических мощностей из-за войны.
Строительство энергоблоков на ХАЭС неоднократно подвергалось жесткой критике со стороны экспертного сообщества.
17 июня 2024 года Комитет Рады одобрил законопроект о новых энергоблоках на ХАЭС.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.