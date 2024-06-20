МАГАТЭ поддержало строительство новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции — Finance.ua

МАГАТЭ поддержало строительство новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции Сегодня 16:45 — Энергетика

МАГАТЭ поддержало строительство новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции

Международное агентство по атомной энергии поддерживает строительство новых энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции в Украине.

Об этом сказал директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Укринформу

«Мы считаем, что это очень своевременные планы. То есть продолжайте двигаться вперед, независимо от того, как будут развиваться события в Запорожье [на захваченной россиянами Запорожской АЭС]», — сказал он.

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МАГАТЭ находится в контакте с Министерством энергетики Украины и Энергоатомом по поводу того, как именно агентство может поддержать эти планы.

Украина планирует построить на ХАЭС дополнительно к двум нынешним энергоблокам еще четыре: два ВВЭР-1000 и два AP1000.

Монтаж оборудования для установки реакторов ВВЭР-1000 начнется, как только Энергоатом получит согласие от Верховной Рады. Их планируют построить за четыре года. Для строительства реакторов AP1000 понадобится не менее шести лет. Если Украина сможет реализовать эти планы, ХАЭС станет самой большой в Европе.

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Планируется, что строительство блоков № 3−4 на Хмельницкой АЭС добавит 2,2 ГВт в энергосистему с целью компенсации потерь энергетических мощностей из-за войны.

Строительство энергоблоков на ХАЭС неоднократно подвергалось жесткой критике со стороны экспертного сообщества.

17 июня 2024 года Комитет Рады одобрил законопроект о новых энергоблоках на ХАЭС.

НВ По материалам:

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