Галущенко встретился с Гросси относительно ядерной безопасности и обеспечения работы украинских АЭС — Finance.ua

Галущенко встретился с Гросси относительно ядерной безопасности и обеспечения работы украинских АЭС Сегодня 11:41 — Энергетика

Галущенко встретился с Гросси относительно ядерной безопасности и обеспечения работы украинских АЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с генеральным директором Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Встреча состоялась в Вене, где глава Минэнерго принимает участие в заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Герман Галущенко проинформировал руководителя агентства о ситуации в украинской энергосистеме, значительно усложнившейся после возобновления россией массированных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Министр акцентировал, что россия прицельно атакует тепловые и гидроэлектростанции, трансформаторные подстанции и линии электропередачи.

«Ситуация достаточно сложная, мы потеряли около 9 ГВт мощности. Сейчас продолжаются плановые ремонты на энергоблоках атомных станций, чтобы зимой запустить в работу все имеющиеся мощности атомной генерации. Это вопрос нашего выживания, поэтому очень важно обеспечить безопасность их эксплуатации», — подчеркнул он.

Министр напомнил, что в ноябре 2022 года в ходе российских атак произошел блэкаут украинских АЭС. В этом контексте стороны обсудили необходимость координации усилий по недопущению повторения такой ситуации.

Также Герман Галущенко проинформировал Рафаэля Гросси об активной работе над подготовкой к завершению проекта строительства блоков 3 и 4 на Хмельницкой АЭС.

Рафаэль Гросси отметил чрезвычайную важность атомной энергетики для Украины, пожелал успехов в реализации проекта и поддержал дальнейшее развитие отрасли.

Отдельное внимание во время встречи было уделено ситуации на оккупированной россиянами крупнейшей атомной электростанции в Европе — украинской ЗАЭС. Герман Галущенко выразил обеспокоенность техническим состоянием энергоблоков, нехваткой квалифицированного персонала на станции, милитаризацией площадки АЭС, минированием периметра объекта и нестабильностью внешнего электроснабжения из-за постоянных российских обстрелов.

Министр поблагодарил представителей МАГАТЭ за работу постоянных миссий на ЗАЭС и других атомных электростанциях Украины, отметив, что это важный элемент обеспечения безопасности объектов.

Также стороны обсудили подготовку к проведению саммита мира в Швейцарии. Герман Галущенко акцентировал, что вопрос «Радиационная и ядерная безопасность» — это пункт Формулы мира, которую предлагает Украина, и его поддержка странами чрезвычайно важна для обеспечения ядерной безопасности не только Украины, но и всего мира.

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