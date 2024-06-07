Галущенко встретился с Гросси относительно ядерной безопасности и обеспечения работы украинских АЭС — Finance.ua
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Галущенко встретился с Гросси относительно ядерной безопасности и обеспечения работы украинских АЭС

Энергетика
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Галущенко встретился с Гросси относительно ядерной безопасности и обеспечения работы украинских АЭС
Галущенко встретился с Гросси относительно ядерной безопасности и обеспечения работы украинских АЭС
Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с генеральным директором Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Встреча состоялась в Вене, где глава Минэнерго принимает участие в заседании Совета управляющих МАГАТЭ.
Герман Галущенко проинформировал руководителя агентства о ситуации в украинской энергосистеме, значительно усложнившейся после возобновления россией массированных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Министр акцентировал, что россия прицельно атакует тепловые и гидроэлектростанции, трансформаторные подстанции и линии электропередачи.
«Ситуация достаточно сложная, мы потеряли около 9 ГВт мощности. Сейчас продолжаются плановые ремонты на энергоблоках атомных станций, чтобы зимой запустить в работу все имеющиеся мощности атомной генерации. Это вопрос нашего выживания, поэтому очень важно обеспечить безопасность их эксплуатации», — подчеркнул он.
Министр напомнил, что в ноябре 2022 года в ходе российских атак произошел блэкаут украинских АЭС. В этом контексте стороны обсудили необходимость координации усилий по недопущению повторения такой ситуации.
Также Герман Галущенко проинформировал Рафаэля Гросси об активной работе над подготовкой к завершению проекта строительства блоков 3 и 4 на Хмельницкой АЭС.
Рафаэль Гросси отметил чрезвычайную важность атомной энергетики для Украины, пожелал успехов в реализации проекта и поддержал дальнейшее развитие отрасли.
Отдельное внимание во время встречи было уделено ситуации на оккупированной россиянами крупнейшей атомной электростанции в Европе — украинской ЗАЭС. Герман Галущенко выразил обеспокоенность техническим состоянием энергоблоков, нехваткой квалифицированного персонала на станции, милитаризацией площадки АЭС, минированием периметра объекта и нестабильностью внешнего электроснабжения из-за постоянных российских обстрелов.
Министр поблагодарил представителей МАГАТЭ за работу постоянных миссий на ЗАЭС и других атомных электростанциях Украины, отметив, что это важный элемент обеспечения безопасности объектов.
Также стороны обсудили подготовку к проведению саммита мира в Швейцарии. Герман Галущенко акцентировал, что вопрос «Радиационная и ядерная безопасность» — это пункт Формулы мира, которую предлагает Украина, и его поддержка странами чрезвычайно важна для обеспечения ядерной безопасности не только Украины, но и всего мира.
По материалам:
Finance.ua
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