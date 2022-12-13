МАГАТЭ направит постоянные миссии на все АЭС в Украине — Finance.ua
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МАГАТЭ направит постоянные миссии на все АЭС в Украине

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Международное агентство по атомной энергии в ближайшее время намерено направить постоянные миссии на все атомные станции в Украине.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль встретился с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во время его визита в Париж.
«Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине. Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Южноукраинской, а также на Чернобыльской АЭС. Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность», — написал он.
По его словам, миссии должны обезопасить станции и фиксировать все возможные попытки внешних воздействий, в частности, обстрелы со стороны россиян.
Шмыгаль также подчеркнул, что демилитаризация Запорожской АЭС — это пункт № 1 мирного плана, предложенный президентом Владимиром Зеленским.
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Премьер-министр и директор МАГАТЭ проговорили шаги, необходимые для демилитаризации ЗАЭС. Шмыгаль добавил, что нужно как можно быстрее прекратить незаконные действия рф относительно украинской станции.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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