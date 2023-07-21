МАГАТЭ меняет экспертов на АЗС в Украине — Finance.ua

МАГАТЭ меняет экспертов на АЗС в Украине Сегодня 15:14 — Энергетика

МАГАТЭ меняет экспертов на АЗС в Украине

МАГАТЭ на этой неделе провело ротацию персонала на Чернобыльской АЭС, вскоре произойдет смена экспертов и других атомных электростанций в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

«С января этого года МАГАТЭ имеет постоянное присутствие на всех атомных электростанциях Украины — на Хмельницкой (ХАЭС), Ровенской (РАЭС), Южноукраинской (ЮУАЭС) и Чернобыльской (ЧАЭС). Эксперты МАГАТЭ сообщают, что, несмотря на трудности, АЭС продолжают соблюдать график работы.

Эксперты также подтверждают отсутствие проблем, связанных с ядерной безопасностью на 20 июля на всех украинских АЭС.

Напомним, ранее «Флот 2017» сообщал, что российские террористы снова взялись за подготовку провокации на Запорожской атомной электростанции. Но на этот раз они планируют использовать в провокации тяжелое вооружение и провести постановочный «штурм».

Также Министерство обороны Украины заявляет, что российские войска минируют объекты на территории Запорожской АЭС, а именно устанавливают противопехотные мины в технических помещениях и машинных залах.

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