«Лютый донат»: сколько собрано денег на «Чаклуны» для ВСУ — Finance.ua

«Лютый донат»: сколько собрано денег на «Чаклуны» для ВСУ Сегодня 11:13 — Казна и Политика

По итогам благотворительного сбора «Лютый донат», который был запущен Национальным банком при поддержке «ПриватБанка» и платформы United24, украинцы задонатили на дроны-разведчики «Чаклун» 11,8 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба «ПриватБанка».

Сбор на 10 беспилотных комплексов «Чаклун» для Вооруженных сил Украины длился с 24 февраля по 5 марта.

Напомним, 24 февраля НБУ при поддержке ПриватБанка и United24 открыли сбор на 10 беспилотных комплексов «Чаклун» для ВСУ. За первые трое суток украинцы задонатили на дроны-разведчики для ВСУ более 5,4 млн грн.

Среди участников сбора разыграют 24 эксклюзивных памятных монеты и коллекционные банкноты Национального банка Украины с подписями руководителей государства и ВСУ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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