Люксовые бренды присматриваются к оплате криптовалютой на фоне роста Bitcoin — Finance.ua

Люксовые бренды присматриваются к оплате криптовалютой на фоне роста Bitcoin Сегодня 03:30 — Криптовалюта

Люксовые бренды присматриваются к оплате криптовалютой на фоне роста Bitcoin

Рост стоимости Bitcoin привлек внимание люксовых брендов и ритейлеров. Они стали рассматривать возможность принимать криптовалюту как способ оплаты, чтобы привлечь новых клиентов и укрепить лояльность среди инвесторов в криптоактивы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

До недавнего времени лишь несколько люксовых брендов, таких как LVMH, часовые марки Hublot и Tag Heuer, а также принадлежащие Kering модные дома Gucci и Balenciaga экспериментировали с оплатой криптовалютой.

В последние недели французский люксовый универмаг Printemps объявил о партнерстве с крупнейшей криптобиржей мира Binance и французской финтех-компанией Lyzi.

Они начали принимать криптовалюту, включая Bitcoin и Ethereum, в своих магазинах во Франции. Это сделало Printemps первым универмагом в Европе, внедрившим такие решения.

Этот шаг, предпринятый на фоне роста курса Bitcoin, привлек внимание других брендов, которые тоже рассматривают возможность присоединения.

К примеру, производитель люксовых зажигалок и ручек ST Dupont сообщил, что планирует начать принимать оплату криптовалютой в двух магазинах в Париже до праздников.

В сфере услуг круизная компания Virgin Voyages в этом месяце предложила свой первый продукт с оплатой Bitcoin — абонемент стоимостью $120,000, позволяющий в течение года пользоваться их круизами.

Економічна Правда По материалам:

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