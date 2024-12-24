Люксовые бренды присматриваются к оплате криптовалютой на фоне роста Bitcoin — Finance.ua
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Люксовые бренды присматриваются к оплате криптовалютой на фоне роста Bitcoin

Криптовалюта
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Люксовые бренды присматриваются к оплате криптовалютой на фоне роста Bitcoin
Люксовые бренды присматриваются к оплате криптовалютой на фоне роста Bitcoin
Рост стоимости Bitcoin привлек внимание люксовых брендов и ритейлеров. Они стали рассматривать возможность принимать криптовалюту как способ оплаты, чтобы привлечь новых клиентов и укрепить лояльность среди инвесторов в криптоактивы.
Об этом сообщает агентство Reuters.
До недавнего времени лишь несколько люксовых брендов, таких как LVMH, часовые марки Hublot и Tag Heuer, а также принадлежащие Kering модные дома Gucci и Balenciaga экспериментировали с оплатой криптовалютой.

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В последние недели французский люксовый универмаг Printemps объявил о партнерстве с крупнейшей криптобиржей мира Binance и французской финтех-компанией Lyzi.
Они начали принимать криптовалюту, включая Bitcoin и Ethereum, в своих магазинах во Франции. Это сделало Printemps первым универмагом в Европе, внедрившим такие решения.
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Этот шаг, предпринятый на фоне роста курса Bitcoin, привлек внимание других брендов, которые тоже рассматривают возможность присоединения.
К примеру, производитель люксовых зажигалок и ручек ST Dupont сообщил, что планирует начать принимать оплату криптовалютой в двух магазинах в Париже до праздников.
В сфере услуг круизная компания Virgin Voyages в этом месяце предложила свой первый продукт с оплатой Bitcoin — абонемент стоимостью $120,000, позволяющий в течение года пользоваться их круизами.
По материалам:
Економічна Правда
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