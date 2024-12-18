За 10 лет биткоин вырос на 27 000%, — CoinGecko — Finance.ua
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За 10 лет биткоин вырос на 27 000%, — CoinGecko

Криптовалюта
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За 10 лет биткоин вырос на 27 000%, — CoinGecko
За 10 лет биткоин вырос на 27 000%, — CoinGecko
Согласно отчету криптовалютных аналитиков CoinGecko, цена биткоина за последние десять лет выросла на почти 27 000%. Это сделало флагман рынка одной из самых прибыльных инвестиций в современном мире.
Исследование показало, что в 2014 году стоимость BTC составляла около 310 долларов, а на сегодняшний день его цена превышает $100 000.
За 10 лет биткоин вырос на 27 000%, — CoinGecko
Бурный рост подчеркивает невероятный потенциал криптовалюты, которая изначально воспринималась скептически многими инвесторами. В отчете также отмечают, что биткоин не только стал цифровым золотом, но и ключевым элементом глобальной финансовой системы.
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«Этот десятилетний обзор показывает, что биткоин является самым выгодным активом с высокими темпами роста, тогда как золото, облигации и акции — более безопасные альтернативы с меньшей доходностью для инвесторов, которые не склонны к риску», — отметили криптоаналитики.
За 10 лет биткоин вырос на 27 000%, — CoinGecko
Эксперты подчеркнули, что основными факторами успеха BTC является ограниченное предложение в 21 миллион монет, растущий интерес со стороны институциональных инвесторов и постоянное развитие инфраструктуры крипторынка.
За 10 лет биткоин вырос на 27 000%, — CoinGecko
Несмотря на периодические колебания курса, биткоин продолжает демонстрировать высокую долгосрочную доходность, что привлекает как опытных трейдеров, так и новых инвесторов.
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По материалам:
noworries
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