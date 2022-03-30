Люксембург заморозил активы россиян на 2,5 млрд евро — Finance.ua
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Люксембург заморозил активы россиян на 2,5 млрд евро

Сегодня 16:30Мир
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Власти Люксембурга заморозили российские активы на сумму 2,5 млрд евро в рамках санкций Евросоюза, введенных после вторжения в Украину.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Люксембурга в Twitter.
«Министр финансов Юрико Бакес проинформировала парламент о состоянии процесса имплементации санкций ЕС против россии в Люксембурге. По состоянию на сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на сумму 2,5 миллиарда евро», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что объемы замороженных в Швейцарии активов подсанкционных россиян достигли 5,75 млрд швейцарских франков — 6,2 млрд долларов США, и эта цифра еще может возрасти.
Поначалу Швейцария отказывалась замораживать активы россиян, попавших под санкции за войну путина против Украины, аргументируя, что это нарушило бы её нейтралитет, но под давлением партнеров и сторонников санкций внутри страны правительство изменило мнение.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Європейська правда
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