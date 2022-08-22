Люди готовы платить за NFT-автомобили больше, чем за настоящие: сколько они стоят — Finance.ua

Люди готовы платить за NFT-автомобили больше, чем за настоящие: сколько они стоят Сегодня 22:24 — Технологии&Авто

Представьте, что у вас есть два миллиона долларов, которые собираетесь потратить на автомобиль. Если вы автолюбитель, то купите новую Ferrari или ретрокар Aston Martin 1956 года. Но готовы ли вы платить такую сумму за автомобиль, которым физически не можете управлять?

Вопрос может показаться нелогичным, но люди действительно тратят непомерные деньги, чтобы купить NFT-автомобили. Они получают оригинал цифрового рендеринга автомобиля, который любой может просмотреть и скачать. Согласно исследованию, покупатели готовы платить даже больше за версию NFT, чем за реальный автомобиль.

Издание The Next Web собрало четыре примера NFT из мира автомобилей.

Nissan GT-R. В сентябре 3D-визуализация спортивного автомобиля Nissan GT-R была продана с аукциона за более чем $2,3 млн — в 10 раз больше, чем фактическая цена автомобиля в $200 000.

Lamborghini. Новенький Lamborghini Huracan Новенький Lamborghini Huracan обойдется примерно в $200 000. А NFT-видео, на котором эту машину разрывает на куски от взрыва, стоит $250 000. Художник под псевдонимом Shl0ms заявил, что его акция была протестом против «криптокультуры», а не попыткой получить прибыль.

DeLorean DMC-12. Поклонники франшизы «Назад в будущее» могут купить путешествующий во времени DeLorean минимум за $50 000. Однако его аналог NFT стоит $183 000.

Логотип Car Man. На самом деле это простой двумерный логотип. Это самый дорогой NFT, связанный с автомобилями, в настоящее время цена которого составляет колоссальные $8 562 450. Вы можете приобрести оригинальный Aston Martin DB5 — один из самых популярных классических автомобилей — за 6,9 миллиона долларов.

Вот инфографика, иллюстрирующая самые дорогие NFT среди автолюбителей. В список также попали болиды Формулы 1 и треки для гонок.

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