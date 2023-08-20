Людей мало: в Китае запустят массовое производство человекоподобных роботов — Finance.ua

Людей мало: в Китае запустят массовое производство человекоподобных роботов Сегодня 23:41 — Технологии&Авто

Людей мало: в Китае запустят массовое производство человекоподобных роботов

Китайский стартап Fourier Intelligence готовится к производству своего человекоподобного робота GR-1.

Аппарат способен двигаться на двух ногах со скоростью 5 км/ч и переносить груз до 50 кг стал настоящим прорывом в области бипедальных роботов.

Fourier Intelligence, первоначально занимавшаяся разработкой устройств для реабилитации, решила расширить свои горизонты и создать андроид. Их новое детище GR-1 было разработано в течение трех лет и впервые продемонстрировано публике около месяца назад.

Основатель и генеральный директор стартапа Алекс Гу сравнил разработку GR-1 с воспитанием ребенка, отметив, что первые шаги работа стали настоящим вдохновением для команды инженеров.

Планируется, что массовое производство модели начнется в конце этого года, а к 2024 году будет выпущено несколько тысяч единиц.

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