Людей мало: в Китае запустят массовое производство человекоподобных роботов — Finance.ua
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Людей мало: в Китае запустят массовое производство человекоподобных роботов

Технологии&Авто
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Людей мало: в Китае запустят массовое производство человекоподобных роботов
Людей мало: в Китае запустят массовое производство человекоподобных роботов
Китайский стартап Fourier Intelligence готовится к производству своего человекоподобного робота GR-1.
Аппарат способен двигаться на двух ногах со скоростью 5 км/ч и переносить груз до 50 кг стал настоящим прорывом в области бипедальных роботов.
Fourier Intelligence, первоначально занимавшаяся разработкой устройств для реабилитации, решила расширить свои горизонты и создать андроид. Их новое детище GR-1 было разработано в течение трех лет и впервые продемонстрировано публике около месяца назад.
Основатель и генеральный директор стартапа Алекс Гу сравнил разработку GR-1 с воспитанием ребенка, отметив, что первые шаги работа стали настоящим вдохновением для команды инженеров.
Планируется, что массовое производство модели начнется в конце этого года, а к 2024 году будет выпущено несколько тысяч единиц.
По материалам:
t4.com.ua
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