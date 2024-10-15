Lynk & Co анонсировал недорогой компактный электрокроссовер для Европы (фото, видео) — Finance.ua

Lynk & Co анонсировал недорогой компактный электрокроссовер для Европы (фото, видео) 15.10.2024, 00:23 — Технологии&Авто

Lynk & Co анонсировал недорогой компактный электрокроссовер для Европы (фото, видео)

Китайская компания Lynk & Co, входящая в многонациональную семью холдинга Geely, презентовала интригующую новинку под обозначением 02. Это первый электромобиль, который будет продаваться под брендом Lynk & Co в Европе. У себя на родине он называется Z20.

Пятидверный купеобразный кроссовер имеет тщательно выверенные с точки зрения аэродинамики формы, оригинальную светодиодную оптику, панорамную крышу, двухцветную окраску и ассортимент больших 19- и 20-дюймовых дисков. Также среди особенностей дизайна — выдвижные руки двери и выразительный задний спойлер со встроенным стоп-сигналом. Кроме того, для автомобиля подготовили специальную звуковую сигнализацию, отличающуюся от традиционной, что позволит обеспечить большую безопасность для пешеходов.

По своим габаритным размерам новинка сопоставима с Toyota Corolla Cross — 4460/1845/1573 мм, но имеет большую (+117 мм) колесную базу — 2755 мм, что позволит увеличить полезное пространство для задних пассажиров.

Дизайн интерьера выполнен в модной стилистике минимализма. Перед глазами водителя размещена 10,2-дюймовая шкала приборов, а вспомогательные функции возложены на 15,4-дюймовый сенсорный дисплей по центру приборной панели. Также привлекает внимание двухцветный асимметричный руль, приятная фоновая подсветка и светлые отделочные материалы.

Интерьер представляет собой интересное сочетание переработанных и полупрозрачных материалов. Комфорт обеспечивают беспроводные зарядные устройства, подогреваемое рулевое колесо и передние сиденья с подогреваемым электроприводом. Впереди под капотом можно разместить до 15 л клади, а объем основного багажниа 410 л.

Оригинальной функцией является камера Journey, позволяющая пользователям «делать селфи или групповые фотографии прямо с зеркала заднего вида, чтобы запечатлеть воспоминания во время поездок». Еще одно необычное решение — так называемый ремень для обмена. Он расположен рядом с рулевым колесом, и, потянув за него, можно активировать приложение для каршеринга.

Lynk & Co 02 построен на современной электрической архитектуре Geely Sustainable Experience Architecture. Автомобиль оснащен литий-ионной батареей NMC емкостью 66 кВт-ч, которая обеспечивает питание для электромотора, расположенного сзади, мощностью 200 кВт/272 л.с. и крутящий момент 343 Нм. Этот тандем обеспечивает кроссоверу разгон до сотни за 5,5 с, а максимальная скорость достигает 180 км/ч. Использование скоростной станции с постоянным током мощностью 150 кВт позволяет пополнить запас энергии от 10 до 80% за 30 минут, а запас хода достигает 445 км.

Автомобиль оснащен 21-й системой помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения, предупреждение об опасности фронтального столкновения, препятствиях спереди и сзади, удержание в полосе движения, контроль за слепыми зонами и распознавание дорожных знаков.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.