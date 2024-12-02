Лимитированная серия от Battery и Binance: рекордный спрос и продолжение совместной кампании — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Лимитированная серия от Battery и Binance: рекордный спрос и продолжение совместной кампании Сегодня 10:54 — Криптовалюта

Лимитированная серия от Battery и Binance: рекордный спрос и продолжение совместной кампании

Binance , ведущая мировая блокчейн-экосистема и крупнейшая криптовалютная биржа по объему торгов и числу пользователей, в партнерстве с энергетическим напитком Battery от PJSC Carlsberg Ukraine представили этой осенью лимитированную серию Battery Prize Edition. Продукт, объединяющий стиль брендов Binance и Battery, всего за два дня превзошел прогнозируемый спрос.

В первые 48 часов кампании первая часть лимитированной партии была полностью распродана, а 10% кодов из общего призового фонда уже активированы. Такой уровень интереса превзошел все ожидания партнёров. В ответ Binance и Battery объявили о расширении дистрибуции, чтобы предоставить дополнительные объемы напитка и удовлетворить спрос покупателей по всей Украине.

«Мы благодарны за внимание к этой инициативе, которая не только привлекает интерес к нашему продукту, но и подчеркивает его актуальность и привлекательность для современной аудитории. Мы рады видеть столь положительный отклик и высокий уровень заинтересованности», — прокомментировала команда Battery.

Это знаковое партнерство для обеих сторон, символизирующее сближение традиционного и криптовалютного секторов и отражающее глобальную тенденцию к массовому принятию криптовалют.

Лимитированная серия Battery не только заряжает энергией, но и предоставляет возможность выиграть ценные призы, включая 0,1 BTC.

«На фоне растущего интереса к рынку криптовалют успех этого проекта подтверждает, что криптовалюты становятся частью современной жизни и устраняют барьеры для их использования. Мы гордимся тем, что наше партнерство с Battery задает новые тренды для интеграции инноваций в традиционные отрасли», — отметил Кирилл Хомяков, региональный руководитель Binance в Центральной и Восточной Европе.

В ближайшие недели планируется расширение дистрибуции лимитированной серии напитка Battery. Акция, которая продлится до 31 декабря 2024 года, остаётся открытой для всех желающих принять участие в розыгрыше призов и стать частью инновационной кампании.

Условия участия доступны по ссылке . Информация о местах продаж можно найти здесь

Binance По материалам:

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