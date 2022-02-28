Лимиты на снятие наличных средств — Finance.ua

ПРОМО

Лимиты на снятие наличных средств

Сегодня 18:22 — Личные финансы

Мы работаем в штатном режиме, но напоминаем о некоторых особенностях банковских операций:

Безналичные операции производятся без ограничений.

Наличные есть и банкоматы пополняются, но: снятие в банкоматах МТБ БАНК по платежным картам нашего банка и банков-нерезидентов несколько ограничено — до 5000,00 грн в сутки.

По платежным картам других банков-резидентов ограничена сумма снятия в размере 500,00 грн за транзакцию, но не более двух транзакций в день.

В кассе банка можно снять до 50 000,00 грн. в день (в том числе с валютных счетов только в гривне в указанной сумме).

В иностранной валюте наличные деньги снять невозможно, только в гривне. Это касается всех счетов.

Выплата срочных переводов WU и MG разрешена в гривне и валюте. Выплата заработной платы и социальных выплат осуществляется без ограничений.



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