Лимиты на снятие наличных средств — Finance.ua
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Лимиты на снятие наличных средств

Сегодня 18:22Личные финансы
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Мы работаем в штатном режиме, но напоминаем о некоторых особенностях банковских операций:
  • Безналичные операции производятся без ограничений.
  • Наличные есть и банкоматы пополняются, но: снятие в банкоматах МТБ БАНК по платежным картам нашего банка и банков-нерезидентов несколько ограничено — до 5000,00 грн в сутки.
  • По платежным картам других банков-резидентов ограничена сумма снятия в размере 500,00 грн за транзакцию, но не более двух транзакций в день.
  • В кассе банка можно снять до 50 000,00 грн. в день (в том числе с валютных счетов только в гривне в указанной сумме).
  • В иностранной валюте наличные деньги снять невозможно, только в гривне. Это касается всех счетов.
  • Выплата срочных переводов WU и MG разрешена в гривне и валюте. Выплата заработной платы и социальных выплат осуществляется без ограничений.
Актуальная информация о работе наших отделений здесь .
Верим в Украину! Итого к победе!
Лимиты на снятие наличных средств
По материалам: МТБ Банк (Марфін Банк)
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