Лимиты для P2P-переводов в 2024 году: какие ограничения установлены Нацбанком — Finance.ua

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Лимиты для P2P-переводов в 2024 году: какие ограничения установлены Нацбанком
С начала октября в Украине начали действовать ограничения, установленные НБУ для карточных P2P-переводов. Лимиты распространяются только на выходные транзакции и будут применяться временно в течение полугода. Выясним, какую сумму разрешается переводить с карты на карту физлицам, в каких случаях она может быть увеличена и в чем заключается цель нововведений.
Какие изменения произошли: о чем следует знать украинцам
27 августа текущего года НБУ принял постановление № 102, которое вступило в силу с 1 октября. Согласно положениям этого документа в стране внедрен лимит на переводы с карты на карту. Максимальная сумма, которую могут пересылать физлица, составляет 150 тыс. грн. в месяц. Законодательная норма устанавливается временно и будет действовать до конца марта 2025 года.
Предписание не распространяется на:
- входящие платежи на банковскую карту;
- транзакции по реквизитам в формате IBAN;
- переводы граждан, ежемесячный доход которых превышает 150 тыс. грн. Для них лимит равен размеру заработка;
- поступления средств на счета волонтеров или исходящие операции с карточек людей, занимающихся благотворительными сборами.
К слову, в постановлении № 102 зафиксированы критерии, в соответствии с которыми деятельность физлиц признается волонтерской. К ним относятся:
- регистрация гражданина как волонтера;
- организация сбора с использованием собственных счетов;
- обнародование сведений о сумме, дате закрытия сбора и цели дальнейшего использования средств;
- совпадение предоставляемой лицом информации с данными в открытых источниках — на сайтах благотворительных организаций и фондов, в соцсетях, на информационных веб-ресурсах
и т. д.
Чтобы банк признал человека волонтером, должны выполняться как минимум два пункта из приведенного выше списка.
Цель введения лимитов
Первоочередной целью установления предельного размера P2P-переводов является борьба с «дропами» — транзитными операциями. Суть таких схем заключается в привлечении посредников, которые за вознаграждение предоставляют свои данные злоумышленникам, а также предпринимателям, пытающимся избежать налогов.
Введение ограничений позволит предотвратить выплату зарплат «в конвертах» и усложнить работу теневого рынка подакцизных товаров. Кроме того, инициированные НБУ меры позволят выявлять и блокировать транзакции, связанные с оборотом криптовалюты, принятием ставок и получением выигрышей от азартных игр.
Ограничение сумм карточных переводов почти ничего не изменит в жизни рядовых украинцев. По данным регулятора, 98% клиентов украинских коммерческих банков ежемесячно переводят суммы менее 150 тыс. грн. То есть, люди по-прежнему смогут присылать деньги близким, без проблем оплачивать картами товары и услуги, в частности, в интернете.
Как быстро и безопасно перевести деньги на банковскую карту
Чтобы сделать перевод с карты на карту, можно использовать различные инструменты. Один из самых удобных и безопасных — использование возможностей платформы Portmone. Чтобы отправить средства родным или друзьям, нужно сделать всего несколько простых шагов.
- Введите номер карты получателя.
- Укажите данные собственной карты (номер, срок действия и код CVV2).
- Укажите сумму перевода (до 25 000 грн одним платежом), имя и фамилию адресата. По желанию можно активировать функцию извещения получателя через SMS.
- Нажмите кнопку «Перевести».
- Подтвердите транзакцию предложенным способом.
В большинстве случаев деньги на счет поступают мгновенно. С помощью Portmone вы можете переводить средства по номеру телефона, а также отправлять напоминания об ожидании вами денежного поступления другим лицам. Использование современных онлайн-инструментов позволяет не беспокоиться о безопасности транзакций и значительно экономить время.
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