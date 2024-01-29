LVMH в прошлом году увеличил чистую прибыль до рекордных 15,2 миллиарда евро — Finance.ua

LVMH в прошлом году увеличил чистую прибыль до рекордных 15,2 миллиарда евро Сегодня 07:47 — Фондовый рынок

LVMH в прошлом году увеличил чистую прибыль до рекордных 15,2 миллиарда евро

Ведущий мировой производитель лакшери-товаров LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) отчитался о росте чистой прибыли в 2023 году на 8%, до рекордных 15,2 млрд евро.

Об этом говорится в финансовом отчете конгломерата.

LVMH в прошлом году получила 86,2 млрд евро дохода — это на 13% больше по сравнению с 2022-м.

«Все бизнес-группы концерна сообщили о значительном органичном росте доходов, за исключением подразделения вин и спиртных напитков, столкнувшегося с высокой базой сравнения и высоким уровнем запасов. Регионы Европа, Япония и остальная Азия достигли двузначного органического роста», — добавили в LVMH.

Реализация алкогольных напитков компании упала на 7% - до 6,6 млрд евро.

А доход концерна в сегменте модной одежды и изделий из кожи вырос на 9% до 42,17 млрд евро.

В LVMH добавили, что имеют большие надежды на 2024 год благодаря партнерству с летними Олимпийскими и Паралимпийскими играми 2024 года, которые пройдут в Париже.

Економічна Правда По материалам:

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