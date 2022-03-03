LVMH предоставит Украине €5 млн, Wells Fargo — $1 млн — Finance.ua
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LVMH предоставит Украине €5 млн, Wells Fargo — $1 млн

Сегодня 12:12Казна и Политика
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Компании по всему миру продолжают предоставлять Украине средства для гуманитарной помощи. Необходимость такой помощи вызвана войной, которую начали Россия и Беларусь.
Конгломерат LVMH, продающий люксовые товары, предоставит Украине 5 млн евро для гуманитарной помощи. У LVMH в Украине 150 сотрудников.
«Группа LVMH внимательно следит за трагической ситуацией в Украине и стоит рядом со всеми пострадавшими от этой войны. Первой заботой группы является безопасность 150 сотрудников в Украине и предоставление им необходимой финансовой и операционной помощи», — говорится в сообщении LVMH.
В компании не уточняют, доставляет ли она все еще товары в Россию. Хотя бренды, в частности, Burberry и Canada Goose, а также такие розничные продавцы, как Farfetch и Mytheresa, заморозили всю торговлю со страной-агрессором.
Wells Fargo, американский банк, также выделяет $1 млн на гуманитарную помощь Украине.
Как пишет Reuters, Wells Fargo & Co и Bank of America (BAC.N) пообещали пожертвовать по $1 млн Американскому Красному Кресту и другим некоммерческим группам, помогающим Украине и беженцам, спасающимся от вторжения России.
По словам кредитора, пожертвования Wells Fargo пойдут в Американский Красный Крест, World Central Kitchen и United Service Organizations, которые оказывают поддержку американским военнослужащим в Восточной Европе.
Bank of America распределяет свои пожертвования между пятью группами — сетью Красного Креста и Красного Полумесяца в Украине и регионе, World Central Kitchen, Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, International Medical Corps и Project Hope.
По материалам: ain.ua
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