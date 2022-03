LVMH предоставит Украине €5 млн, Wells Fargo — $1 млн

Компании по всему миру продолжают предоставлять Украине средства для гуманитарной помощи. Необходимость такой помощи вызвана войной, которую начали Россия и Беларусь.

Конгломерат LVMH, продающий люксовые товары, предоставит Украине 5 млн евро для гуманитарной помощи. У LVMH в Украине 150 сотрудников.

«Группа LVMH внимательно следит за трагической ситуацией в Украине и стоит рядом со всеми пострадавшими от этой войны. Первой заботой группы является безопасность 150 сотрудников в Украине и предоставление им необходимой финансовой и операционной помощи», — говорится в сообщении LVMH.

В компании не уточняют, доставляет ли она все еще товары в Россию. Хотя бренды, в частности, Burberry и Canada Goose, а также такие розничные продавцы, как Farfetch и Mytheresa, заморозили всю торговлю со страной-агрессором.

Wells Fargo, американский банк, также выделяет $1 млн на гуманитарную помощь Украине.

Как пишет Reuters, Wells Fargo & Co и Bank of America (BAC.N) пообещали пожертвовать по $1 млн Американскому Красному Кресту и другим некоммерческим группам, помогающим Украине и беженцам, спасающимся от вторжения России.

По словам кредитора, пожертвования Wells Fargo пойдут в Американский Красный Крест, World Central Kitchen и United Service Organizations, которые оказывают поддержку американским военнослужащим в Восточной Европе.

Bank of America распределяет свои пожертвования между пятью группами — сетью Красного Креста и Красного Полумесяца в Украине и регионе, World Central Kitchen, Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, International Medical Corps и Project Hope.

