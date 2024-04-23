Лукашенко приказал своему министру искать в Беларуси нефть — Finance.ua

Лукашенко приказал своему министру искать в Беларуси нефть Сегодня 18:00

Лукашенко приказал своему министру искать в Беларуси нефть

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение новоназначенному министру природных ресурсов и охраны окружающей среды страны Сергею Масляку искать в стране нефть.

Об этом пишет государственное белорусское информагентство БелТА

«Что касается Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, мы недавно провели серьезное совещание в этом плане. Скажу прямо: нужно копать и искать. Кроме того, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать».

Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то мере решишь эту задачу — это памятник можно ставить в любом месте", — сказал Лукашенко Масляку.

По словам диктатора, в Беларуси более или менее разведали месторождения минеральных ресурсов. «Но я не верю, что у нас нет больших объемов нефти», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что в области разведки и добычи нефти в Беларуси сейчас работает только одна компания, и это нехорошо.

«Не мы придумали — конкуренция должна быть», — резюмировал белорусский диктатор.

Економічна Правда По материалам:

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