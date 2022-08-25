Lucid представили сверхскоростной электрокар — Finance.ua

Lucid представили сверхскоростной электрокар 25.08.2022, 00:13 — Технологии&Авто

Lucid представили сверхскоростной электрокар, Фото: Lucid Motors

Американский электромобиль Lucid Air 2023 получил новую топовую версию Sapphire. Это самый мощный и быстрый седан в мире.

Детали авто раскрыла пресс-служба Lucid.

Главное отличие Lucid Air Sapphire — улучшенная силовая установка, состоящая из трех моторов. Их суммарная отдача превышает 1200 л. (точную цифру пока не называют).

Новый Lucid Air Sapphire демонстрирует динамику уровня Формулы-1: способен разогнаться до 100 км/ч за 2 с, а до 160 км/ч — за 4 с. Четверть мили (402 м) с места авто одолевает менее чем за 9 с. Основной конкурент Tesla Model S Plaid более медленный.

Фото: Lucid Motors

Запас хода не раскрывают, но он также больше, чем у Тесла. Менее мощный 1126-сильный Lucid Air с такой же батареей может проехать более 800 км без подзарядки и установил рекорд дальности пробега на одном заряде.

Электрокар Lucid Air Sapphire также получил усовершенствованную подвеску и перенастроенный руль. Замедляют его карбоново-керамический тормоза.

Отличить авто от стандартной модели можно по карбоновому обвесу и спойлеру. Кроме того, у него специальные колесные диски со спортивными шинами Michelin Pilot Sport 4S размером 265/35 R20 спереди и 295/30 R21 сзади.

Фото: Lucid Motors

В отделке салона использованы кожа и алькантара. Впереди установлены спортивные сиденья с электроприводом, вентиляцией и массажем. В виртуальной панели приборов и двух дисплеях мультимедиа изменена графика.

Производство модели стартует в начале 2023 года, но заказать ее можно уже сейчас. Купить электрокар Lucid Air Sapphire можно по цене от $245 000.

Фокус По материалам:

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