Лучший результат в истории: Porsche получил почти 40 миллиардов евро годового дохода после IPO — Finance.ua

Лучший результат в истории: Porsche получил почти 40 миллиардов евро годового дохода после IPO Сегодня 03:24 — Фондовый рынок

Лучший результат в истории: Porsche получил почти 40 миллиардов евро годового дохода после IPO

Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche, прошедший в прошлом году один из крупнейших IPO в Европе, заявил, что операционная прибыль в 2022 году подскочила на 27% до 6,7 млрд евро на фоне доходов в 37,6 млрд евро.

Об этом пишет Financial Times

Газета напоминает, что в прошлом году Porsche обогнал свою материнскую компанию VW и стал самым дорогим автопроизводителем региона спустя всего несколько дней после выхода на биржу.

Гендиректор Porsche Оливер Блум назвал эти цифры «самым сильным результатом в истории Porsche», объявив, что Porsche выплатит дивиденды в размере 1,01 евро на акцию на общую сумму 911 млн евро.

Справка Finance.ua:

немецкий производитель автомобилей Porsche провел публичное размещение акций (IPO), выйдя на Франкфуртскую фондовую биржу — торги стартовали под тикером P911 в четверг, 29 сентября;

компания Porsche стала самым дорогим автопроизводителем Европы по рыночной стоимости, обогнав Volkswagen, поскольку стоимость акций производителя недавно вышедших на биржу спортивных автомобилей резко возросла.

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Економічна Правда По материалам:

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