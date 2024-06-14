Лучший лектор по инвестиционной тематике — Fin Blogger Award — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Лучший лектор по инвестиционной тематике — Fin Blogger Award

Личные финансы
23
Предприниматель, инвестор и победитель в номинации Дарья Совенко
Предприниматель, инвестор и победитель в номинации Дарья Совенко
12 июня в Киеве прошла вторая церемония вручения премии Fin Blogger Award 2024, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua, «Минфин» и «Биржевой университет». Престижную награду Fin Blogger Award уже второй год подряд присуждают лучшим украинским блогерам, которые создают контент в своих соцсетях, развивают финансовую грамотность украинцев и учат инвестировать.
Блогеры, инвесторы и гости праздника собрались в столичном Unit. City, чтобы узнать, кто получил звание лучших среди лидеров мнений в своей нише.
Во время события был назван и победитель в номинации «Лучший лектор по инвестиционной тематике».
За это звание соревновались 14 специалистов:
  • Юлия Баткалова — основательница школы финансов «BY finance», инвестор, эксперт программы «Утро дома»;
  • Евгений Зубковский — финансовый советник, инвестор провел 1000+консультаций за все время деятельности;
  • Дмитрий Карпиловский — инвестор, предприниматель, идеолог и соучредитель сообщества УкрИнвестКлуб;
  • Филипп Олейник — профессиональный инвестор с 2015 года формирует капитал в 1 млн долларов за 7 лет;
  • Владимир Копоть — юрист по недвижимости, CEO Monitor Estate — инвестиции в недвижимость;
  • Татьяна Борымская — инвестор, финсоветница, основатель школы финансовой грамотности и центра для детей «CashFlow kids»;
  • Алина Золотарь — финансово-юридическая советница, адвокат, эксперт по инвестициям, владелица компании Cancel Сode;
  • Роман Кошовский — бизнес-аналитик, инвестор-практик, основатель сервиса FIREkit для анализа состояния и инвестиций;
  • Юлия Бабенко — практик-инвестор, финансовая консультантка, ведущая игры Lady’s Cash;
  • Дарина Совенко — предприниматель, инвестор, эксперт в сфере финансов, 7 лет успешно сочетает путешествия и бизнес;
  • Нина Нартюк — руководительница тренинг-центра MoneyMakingEasy, коуч, бизнес-тренер, финансовая консультантка;
  • Наида Хотинская — инвестор, трейдер, автор курса по инвестициям на фондовом рынке Pro Invest;
  • Роман Кушнир — основатель консалтинговой компании SPE-Consulting, инвестиционного проекта Агро ETF на рынке земли. Соучредитель криптоаналитической платформы Cryptoon;
  • Михаил Мезин — предприниматель, инвестор, основатель образовательного проекта Easy.
«Золото» в этой номинации завоевала Дарина Совенко.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.