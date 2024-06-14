Лучший лектор по инвестиционной тематике — Fin Blogger Award Сегодня 20:20 — Личные финансы

Предприниматель, инвестор и победитель в номинации Дарья Совенко

12 июня в Киеве прошла вторая церемония вручения премии Fin Blogger Award 2024 , организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua, «Минфин» и «Биржевой университет». Престижную награду Fin Blogger Award уже второй год подряд присуждают лучшим украинским блогерам, которые создают контент в своих соцсетях, развивают финансовую грамотность украинцев и учат инвестировать.

Блогеры, инвесторы и гости праздника собрались в столичном Unit. City, чтобы узнать, кто получил звание лучших среди лидеров мнений в своей нише.

Во время события был назван и победитель в номинации «Лучший лектор по инвестиционной тематике».

За это звание соревновались 14 специалистов:

Юлия Баткалова — основательница школы финансов «BY finance», инвестор, эксперт программы «Утро дома»;

Евгений Зубковский — финансовый советник, инвестор провел 1000+консультаций за все время деятельности;

Дмитрий Карпиловский — инвестор, предприниматель, идеолог и соучредитель сообщества УкрИнвестКлуб;

Филипп Олейник — профессиональный инвестор с 2015 года формирует капитал в 1 млн долларов за 7 лет;

Владимир Копоть — юрист по недвижимости, CEO Monitor Estate — инвестиции в недвижимость;

Татьяна Борымская — инвестор, финсоветница, основатель школы финансовой грамотности и центра для детей «CashFlow kids»;

Алина Золотарь — финансово-юридическая советница, адвокат, эксперт по инвестициям, владелица компании Cancel Сode;

Роман Кошовский — бизнес-аналитик, инвестор-практик, основатель сервиса FIREkit для анализа состояния и инвестиций;

Юлия Бабенко — практик-инвестор, финансовая консультантка, ведущая игры Lady’s Cash;

Дарина Совенко — предприниматель, инвестор, эксперт в сфере финансов, 7 лет успешно сочетает путешествия и бизнес;

Нина Нартюк — руководительница тренинг-центра MoneyMakingEasy, коуч, бизнес-тренер, финансовая консультантка;

Наида Хотинская — инвестор, трейдер, автор курса по инвестициям на фондовом рынке Pro Invest;

Роман Кушнир — основатель консалтинговой компании SPE-Consulting, инвестиционного проекта Агро ETF на рынке земли. Соучредитель криптоаналитической платформы Cryptoon;

Михаил Мезин — предприниматель, инвестор, основатель образовательного проекта Easy.

Дарина Совенко. «Золото» в этой номинации завоевала

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