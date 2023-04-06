Лучший кредит наличными от банков, — FinAwards-2023 Сегодня 10:35 — Кредит&Депозит

В Киеве состоялась шестая церемония награждения лучших финансовых продуктов и клиентских сервисов — FinAwards . Учредители премии — сайты Finance.ua и Минфин.

Привычная номинация — «Лучший кредит наличными». В ней принимают участие предложения от банков по выдаче кэш-кредитов в сумме от 10 тыс. грн, которые доступны для любого нового клиента без справки о доходах (только паспорт, ИНН).

За первенство в номинации сражались восемь банков. Тройка лидеров в этом году такова:

третье место досталось прошлогоднему победителю номинации — Банку Львов;

второе место занял ПУМБ с кредитом «всеЯСНО»;

а вот пальма первенства при лучших условиях кредитования досталась наличному кредиту «На Старт» от Идея Банка.

Chief of Business Development компании «Е-деньги» Михаил Яковенко вручил награду начальнице Отдела продаж цифровых продуктов Департамента цифрового банкинга АО «Идея Банк» Кристине Каденюк

«Мы выводили этот продукт на рынок, таргетируя такой целевой сегмент, как новые клиенты. На момент его внедрения была самая низкая процентная ставка на рынке (сейчас 65% годовых. — Ред.) и условие — 5 лет до этого клиент не должен был общаться с Идея Банком. Это классический кэш-кредит, где не нужно называть, на какую цель он взят — будь то ремонт, приобретение техники или обучение. Максимальная сумма — до 300 тыс., срок — до 36 месяцев. Сейчас мы идем больше в технологическое развитие, все наши услуги постепенно мигрируют в мобильное приложение», — рассказал журналистам начальник управления маркетинга Идея Банка Артур Цвинтарный.

О банке

Идея Банк работает на рынке Украины с 1989 года. Единственным акционером банка является финансовая группа Getin Holding SA, акции которой торгуются на Варшавской фондовой бирже. Основной акционер этой группы — польский миллиардер Лешек Чарнецкий.

О премии FinAwards

Порталы Finance.ua и Минфин ежегодно проводят церемонию награждения с 2018 года. Цель премии — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг. Участники конкурса могут получить независимую экспертную оценку своей работы.

В военных условиях церемония награждения уже проходит второй год подряд. В этом году организаторы сменили цвет награды с привычного золота на стальной, что символизирует мощь и устойчивость банковского и финансового секторов.

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