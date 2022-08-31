Лучший банк с дистанционным обслуживанием по версии FinAwards-2022 — Finance.ua

Лучший банк с дистанционным обслуживанием по версии FinAwards-2022 Сегодня 12:30 — Фондовый рынок

В пятницу, 26 августа, в Киеве состоялась пятая, юбилейная, церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards.

FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, рекламные проекты рынка финансовых услуг, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Во время войны важным направлением работы банков стало дистанционное обслуживание, так как многие наши сограждане оказались на оккупированных территориях, были вынуждены покидать свои дома и переезжать на более безопасные территории или вовсе выезжать за границу.

В номинации «Лучший банк с дистанционным обслуживанием» приняли участие банки, предоставляющие клиентам технологии и сервисы, позволяющие своим клиентам совершать основные финансовые операции дистанционно, такие как интернет-банк, мобильный банк, клиент-банк для юридических лиц, чат-боты в мессенджерах, круглосуточный контакт-центр, банкоматы и терминалы самообслуживания.

В целом за звание лучшего боролись 18 банков. Почетное третье место занял ПриватБанк, «серебро» в этом году досталось monobank, работающему на лицензии Универсал Банка, а лидером стал А-Банк.

А-Банк активно движется по нескольким направлениям дистанционного обслуживания. Во-первых, у нас хорошее приложение ABank24, через которое клиент может стать держателем карты А-Банка не выходя из дома. Во-вторых, мы поддерживаем веб-версию кабинета клиента, в которой функций меньше, чем в приложении, но достаточно для тех, кто выбирает десктоп. В третьих, наша крутая круглосуточная поддержка клиентов помогает в любой ситуации. К примеру, наш банк одним из первых запустил недавно покупку валюты на депозит именно через операторов чата, пока версии приложения были на тестировании. Именно эти „три кита“ привели нас к победе», — рассказала формулу успеха руководитель направления интернет-банкинга Ольга Вовк.

По ее словам, направление дистанционного обслуживания клиентов для А-Банка — приоритетно с точки зрения привлечения клиентов.

«На будущее же ставим себе амбициозные планы на автоматизацию повторяющихся операций, чтобы сделать обслуживание в банке максимально бесшовным, оттачиваем бизнес-процессы оформления продуктов, чтобы они оформлялись в одно касание, и думаем над co-brand проектом», — поделилась с журналистами представитель банка.

О FinAwards

Премия носит нематериальный характер. Ее цель — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.

«Сначала мы как организаторы думали, что сейчас не время для проведения мероприятия. Но потом увидели, ценой каких огромных усилий финансовые компании держались на плаву. Вы за это время стали бойцами экономического фронта. Вы сохраняли рабочие места, поддерживали сотрудников и всячески помогали украинцам, которые из-за войны утратили платежеспособность», — подчеркнул соучредитель Treeum Сергей Виндерских в своем приветственном слове.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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