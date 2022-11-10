Лучшие торговые приложения от брокеров в Украине — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Лучшие торговые приложения от брокеров в Украине Сегодня 15:35 — Фондовый рынок

Сегодня можно торговать на бирже с помощью смартфона или планшета в режиме 24/7 в любом месте, где есть доступ в интернет. Нужно только скачать мобильное приложение для своего гаджета. Однако выбор торгового приложения, отвечающего конкретным потребностям трейдера, требует проведения значительной аналитической работы.

Торговые приложения 2022 года: ТОП-5

Это функциональное, простое и удобное приложение для биржевой торговли, которое подойдет для начинающих и опытных трейдеров. Платформа дает возможность работать с международным лицензированным брокером RoboForex , который работает более 10 лет и имеет престижные премии и награды в сфере финансов. Приложение работает на всех операционных системах, быстро и просто устанавливается, имеет широкий функционал: торговля на форекс, мониторинг текущей экономической ситуации в мире, торговля на демосчете и т.д.

Capital.com

Это торговое приложение, популярное у трейдеров с небольшим опытом работы на финансовых рынках или вообще без опыта. Чтобы начать торговлю с демосчета Capital.com, нужно пройти простую и быструю процедуру регистрации. Демосчет Capital.com имитирует реальные рыночные условия и поэтому предоставляет отличную возможность приобрести практический опыт, не рискуя своим капиталом. А для торговли с реальными деньгами нужно внести минимальный депозит всего 20 долларов США. Это приложение также предлагает большое количество учебных материалов. Capital.com не взимает никакой комиссии, но клиенты платят торговые сборы в виде конкурентоспособного спреда. Пополнять счет и выводить средства через приложение Capital.com очень легко — предусмотрено несколько способов оплаты, в том числе банковские карты и электронные кошельки. Брокер имеет полную лицензию FCA и CySEC, поэтому обеспечивает безопасность средств трейдеров.

Libertex

Это высокорейтинговое приложение поддерживает все торговые инструменты: валюты, криптовалюты, сырьевые товары, акции и индексы. Libertex дает возможность покупать и продавать финансовые инструменты, не выплачивая спреды. Комиссия по каждой сделке невысокая — менее 0,1%. Libertex также предлагает кредитное плечо до 1:600 ​​профессиональным трейдерам и более низкое — начинающим. Что касается безопасности, то Libertex имеет отличную репутацию. Деятельность брокера санкционирована и регулируется CySEC.

Quantum AI

Одно из лучших приложений для биржевой торговли и инвестирования из представленных на рынке использует для анализа цен квантовую технологию. Квантовый искусственный интеллект сканирует и анализирует несколько тысяч активов за одну секунду. На основе полученной информации он составляет список рекомендованных инвестиций, на которых есть реальный шанс хорошо заработать. Quantum AI предлагает большой выбор разнообразных финансовых продуктов: акции, товары, валюты и криптовалюты, ETF и многое другое. Все они торгуются как CFD, что идеально подходит для активных трейдеров. Приложение могут успешно использовать как опытные трейдеры, так и начинающие инвесторы. Получая реальные рекомендации о том, что стоит купить, не нужно тратить время на самостоятельное изучение различных инструментов.

AvatradeGo

Это приложение предлагает более 1000 инструментов: самые популярные валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары и т.д. Тщательно продуманная панель управления позволяет легко ориентироваться в меню приложения. AvatradeGo предлагает пользователям беспрецедентную функцию — AvaProtect, которая предоставляет трейдерам возможность вернуть свои деньги в случае потери на сделках суммы до 1 миллиона долларов. Для этого необходимо на какой-то период застраховаться от убытков на определенных условиях. Клиентская поддержка предоставляется в режиме 24/7 на нескольких языках. Предусмотрено несколько способов оплаты: платежные карты, банковские переводы и электронные кошельки.

Все эти приложения можно скачать в Apple Store или Google Play.

RoboForex По материалам:

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