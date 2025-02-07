Лучшие Telegram- и YouTube-каналы о финансах: кто среди номинантов FinAwards 2025 — Finance.ua

Лучшие Telegram- и YouTube-каналы о финансах: кто среди номинантов FinAwards 2025 Сегодня 09:50

Лучшие Telegram- и YouTube-каналы о финансах: кто среди номинантов FinAwards 2025

Подготовка к FinAwards 2025 находится в самом разгаре. Продолжается этап отбора номинантов модераторами и некоторых из них уже утвердили. Организаторы премии признания лучших в финансовой сфере — сайты Finance.ua и Минфин — продолжают знакомить с номинантами этого года.

В премии FinAwards 2025 будет четыре категории — «Финансовый продукт», «Финансовые учреждения», «Технологии» и «Личности». Для каждой из них есть номинации, определяющие лидеров.

Одной из самых больших категорий является «Финансовый продукт». Здесь, например, будут такие номинации как «Карточка № 1 в кошельке», «Самый дешевый кредит МФО», «Лучший сервис криптообмена» и другие.

В частности, уже известны представители номинации «Лучший YouTube-канал о финансах». Среди номинантов будут YouTube-каналы «Рок-н-ролл инвестиции», Wallet Pro, «Роман Кошовский / Запали цели | GOALS on FIRE» и другие.

А вот в номинации «Лучший Telegram-канал о финансах» за победу сразятся такие Telegram-каналы как «Бизнич | Финансы | Инвестиции», «Баллады Рыцаря (IPlan)», «Инвестор24» и другие.

Все эти проекты играют важную роль в формировании финансовой грамотности украинцев и отслеживании главных тенденций из мира финансов. А кто получит признание и звание лучшего — станет известно 28 марта на церемонии награждения победителей FinAwards 2025.

Как будут выбирать победителей?

Это будет происходить путем голосования, к которому смогут присоединиться все желающие — подписчики Telegram- и YouTube-каналов, клиенты банков или страховых компаний, читатели сайтов Finance.ua и Минфин и все, кто хочет внести свой вклад в формирование трендов в мире финансов.

Стать участником голосования достаточно просто. Достаточно перейти на сайт премии , выбрать нужную номинацию, ознакомиться со списком номинантов и отдать голос. Голосовать можно за номинантов в разных категориях.

Важно: голосование стартует с 17 февраля и продлится до 16 марта. Присоединяйтесь к выбору победителей FinAwards 2025, ведь каждый голос — вклад в развитие финансовой сферы Украины уже в ближайшем будущем.

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