Лучшие Telegram- и YouTube-каналы о финансах: кто среди номинантов FinAwards 2025 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Лучшие Telegram- и YouTube-каналы о финансах: кто среди номинантов FinAwards 2025

23
Лучшие Telegram- и YouTube-каналы о финансах: кто среди номинантов FinAwards 2025
Лучшие Telegram- и YouTube-каналы о финансах: кто среди номинантов FinAwards 2025
Подготовка к FinAwards 2025 находится в самом разгаре. Продолжается этап отбора номинантов модераторами и некоторых из них уже утвердили. Организаторы премии признания лучших в финансовой сфере — сайты Finance.ua и Минфин — продолжают знакомить с номинантами этого года.
В премии FinAwards 2025 будет четыре категории — «Финансовый продукт», «Финансовые учреждения», «Технологии» и «Личности». Для каждой из них есть номинации, определяющие лидеров.
Одной из самых больших категорий является «Финансовый продукт». Здесь, например, будут такие номинации как «Карточка № 1 в кошельке», «Самый дешевый кредит МФО», «Лучший сервис криптообмена» и другие.
В частности, уже известны представители номинации «Лучший YouTube-канал о финансах». Среди номинантов будут YouTube-каналы «Рок-н-ролл инвестиции», Wallet Pro, «Роман Кошовский / Запали цели | GOALS on FIRE» и другие.
А вот в номинации «Лучший Telegram-канал о финансах» за победу сразятся такие Telegram-каналы как «Бизнич | Финансы | Инвестиции», «Баллады Рыцаря (IPlan)», «Инвестор24» и другие.
Все эти проекты играют важную роль в формировании финансовой грамотности украинцев и отслеживании главных тенденций из мира финансов. А кто получит признание и звание лучшего — станет известно 28 марта на церемонии награждения победителей FinAwards 2025.

Как будут выбирать победителей?

Это будет происходить путем голосования, к которому смогут присоединиться все желающие — подписчики Telegram- и YouTube-каналов, клиенты банков или страховых компаний, читатели сайтов Finance.ua и Минфин и все, кто хочет внести свой вклад в формирование трендов в мире финансов.
Стать участником голосования достаточно просто. Достаточно перейти на сайт премии, выбрать нужную номинацию, ознакомиться со списком номинантов и отдать голос. Голосовать можно за номинантов в разных категориях.
Важно: голосование стартует с 17 февраля и продлится до 16 марта. Присоединяйтесь к выбору победителей FinAwards 2025, ведь каждый голос — вклад в развитие финансовой сферы Украины уже в ближайшем будущем.

🔎 Присоединиться к выбору победителей FinAwards 2025

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.