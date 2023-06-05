Лучшие семейные автомобили 2023 года — Finance.ua

Лучшие семейные автомобили 2023 года 05.06.2023, 01:03 — Технологии&Авто

Лучшие семейные автомобили 2023 года

Британские эксперты назвали лучшие семейные автомобили 2023 года. В рейтинг вошли только современные модели, которые можно купить новыми в Европе.

Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Семейные автомобили все еще пользуются большим спросом, несмотря на рост количества новых кроссоверов. Остается широкий выбор моделей, соревнующихся в высококонкурентном секторе рынка.

Эксперты протестировали десятки семейных автомобилей и определили своих фаворитов. По их словам, эти модели обладают множеством преимуществ перед другими авто.

5. Skoda Octavia

Skoda Octavia выделяется на фоне конкурентов высоким уровнем практичности. Вместительный багажник на 600 литров позволит легко перевозить габаритные вещи.

Плюсы:

приятный интерьер;

вместительный багажник;

низкий расход топлива.

Минусы:

неудобные органы управления внутри;

неприятное управление;

неудобная информационно развлекательная система.

4. Audi A3

Audi A3 предлагает высокий уровень роскоши для своего класса и отточенную управляемость. Эксперты отметили большой выбор двигателей на выбор.

Плюсы:

приятное управление;

удобные сиденья;

мощные и экономные двигатели.

Минусы:

качество интерьера могло бы быть лучше;

неудобная информационно-развлекательная система;

низкий уровень надежности.

3. Seat Leon

Seat Leon отлично подходит для тех, кто ищет практичный, но нескучный автомобиль. Эксперты похвалили модель за богатую комплектацию.

Плюсы:

приятное управление;

много места сзади;

богатое оснащение.

Минусы:

жесткая подвеска;

плохая шумоизоляция;

неудобная информационно-развлекательная система.

2. Toyota Corolla

Toyota Corolla приятно поражает очень низким расходом топлива. В среднем гибридная версия тратит менее 6 литров топлива на 100 км.

Плюсы:

низкий расход топлива;

комфортная подвеска;

богатое оснащение.

Минусы:

мало места сзади;

устаревшая информационно-развлекательная система;

панель приборов неудобная.

1. Honda Civic

Эксперты признали Honda Civic самым лучшим автомобилем в своем классе. Модель имеет отличный баланс между практичностью и спортивностью.

Плюсы:

низкий расход топлива;

вместительный багажник;

богатое оснащение.

Минусы:

высокая стоимость;

мало места сзади;

плохая шумоизоляция.

Фокус По материалам:

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