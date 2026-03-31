Лучшие МФО в Украине: кого выбирают украинцы

Директор ООО "Авентус Украина" (бренд CreditPlus) Владимир Довгаль из Head of CreditBiz, CreditBiz Salesdoubler Александром Бойко

27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Одной из важнейших наград вечера было объявление лидеров в категории «Лучшая МФО».

Эта номинация определяет чемпионов по дистанционному кредитованию — тех, кто предлагает самый совершенный цифровой сервис на рынке. В этом году на это звание претендовало 20 микрофинансовых организаций.

В номинации были представлены компании со следующими критериями:

выдают микрозаймы через интернет без привязки к живому офису;

имеют лицензию на выдачу кредитов без претензий на отзыв со стороны регулятора.

Кто победил и что о нем известно

На третьей строчке расположилась CreditKasa, которая в 2025 году выдала 413 947 кредитов. Об условиях:

новым клиентам доступны кредиты сроком до 365 дней на сумму до 55 тыс. грн, для повторных — до 100 тыс. грн;

ставка для первого кредита составляет от 0,01% до 1% в день, для повторных займов — 1% в день до 180 дня и 0,74% со 181 до 365 дня;

реальная годовая ставка — от 178,66% до 6 619,47%;

оформление занимает около 1 минуты, анкета минимизирована до 3 полей или через идентификацию через BankID;

решение принимается до 3 минут для новых и автоматически для повторных клиентов;

компания имеет мобильное приложение, поддержку 24/7, напоминание через SMS, Viber и email, а также программы реструктуризации со списанием части процентов и поэтапным погашением.

Второе место в номинации по результатам голосования заняла Moneyveo, за 2025 год выдавшая более 500 тыс. кредитов. Она предлагает следующие условия ссуд:

максимальная сумма кредита для новых и повторных клиентов — 50 тыс. грн со сроком до 20 дней по учетной ставке;

процентная ставка для первого кредита 0,01% в день; для повторных 0,80% в день;

реальная годовая ставка — до 2 221,34%;

решение о выдаче кредита принимается за 20 секунд, а среднее время заполнения заявки — 8 минут;

компания предлагает несколько программ реструктуризации без дополнительных начислений и полную поддержку 24/7 через многоканальные напоминания.

Возглавила нынешний рейтинг компания CreditPlus. В 2025 году она выдала около 736 тыс. кредитов, из них около 168 тыс. за последние 3 месяца, что подтверждает масштаб и стабильный спрос на сервис. Условия кредитования:

для новых клиентов доступны кредиты до 30 тыс. грн., повторным — до 50 тыс. грн. сроком от 345 до 365 дней с возможностью самостоятельно выбрать периодичность уплаты процентов от 3 до 30 дней;

ставка для первого выбранного периода составляет 0,01% в день; в дальнейшем применяется стандартная ставка 1% в день;

реальная годовая % ставка для новых клиентов — от 1 244,55% до 3 546,38%, для повторных — до 3 422,24%;

оформление заявки занимает около 10 минут с заполнением 23 полей, решение принимается через 2−5 минут;

также компания предлагает индивидуальные программы реструктуризации, а также имеет мобильное приложение и систему напоминаний через SMS, email и push-сообщения.

