Лучшие европейские страны для тех, кто хочет меньше работать — Finance.ua

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Лучшие европейские страны для тех, кто хочет меньше работать

Личные финансы
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Лучшие европейские страны для тех, кто хочет меньше работать
Лучшие европейские страны для тех, кто хочет меньше работать
По оценкам Евростата, жители Европы работают в среднем 37,5 часов в неделю, однако в некоторых странах показатель рабочих часов значительно меньше. Узнайте подробнее, в какие страны лучше переезжать, чтобы иметь меньше рабочих часов в неделю.
Какие страны для переезда или заработков лучше выбирать тем, кто желает работать меньше часов в неделю — далее в материале.

В каких странах Европы работают меньше всего?

Согласно исследованию Евростата, в топ-10 стран с наименьшим количеством рабочих часов в неделю вошли:
1. В Нидерландах зафиксированы кратчайшие рабочие недели. В среднем работники трудятся 33,2 часа.
2. Германия занимает второе место с показателем в 35,3 часа в неделю.
3. Всего на 10 минут больше в Дании — 35,4 часа в неделю.
4. Норвегия является четвертой страной по продолжительности рабочего времени с показателем 35,5 часов в неделю.
5. Австрия и Швейцария делят пятое место, ведь здесь работают 36 часов в неделю.
6. Финляндия — 36,2 часа.
7. Бельгия и Ирландия — 36,9 часов.
8. Франция — 37,4 часа.
9. Испания — 37,8 часа.
10. Эстония — 38 часов.
Среди стран, не вошедших в десятку лидеров: Люксембург (38,1 часа), Латвия и Исландия (по 39), Литва (39,2), Словения, Хорватия, Венгрия и Словакия (по 39,6), Чехия (39,8), Португалия (39,9), Польша, Румыния, Болгария (по 40,2).
Самый высокий показатель продолжительности рабочей недели зафиксирован в Греции — здесь трудятся 41 час в неделю. В то же время, если принимать во внимание и страны за пределами ЕС, то первое место с конца заняла бы Сербия, поскольку здесь в среднем работают 43,3 часа в неделю.

Справка Finance.ua:

  • Наибольший процент опрошенных (35%) Personnel Service украинцев декларирует в Польше заработок в пределах 3−4 тыс. злотых нетто, то есть после вычета всех налогов и социальных взносов.
  • От 4 до 5 тысяч злотых нетто в месяц зарабатывают 17% респондентов. Заработки 8% колеблются в пределах 5−6 тыс. злотых. Более 6 тыс. злотых нетто в месяц зарабатывают 2% украинцев в Польше.
  • Минимальная зарплата в Германии с 1 октября 2022 года составляет 12 евро в час или же 2 тыс. евро в месяц брутто, то есть до уплаты налогов.
  • Зарплата в Чехии зависит от региона и сферы деятельности. Среднее вознаграждение колеблется в пределах 18−35 тыс. крон в месяц. В гривнах на 19 апреля это от 31 тыс. грн до 60 тыс. грн.
  • Зарплаты в Испании в среднем колеблются от 1,1 тысячи евро до 2,5 тысячи евро. Больше всего готовы платить работникам на винных складах — зарплаты здесь доходят до 4 тыс. евро.

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По материалам:
uamedia
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