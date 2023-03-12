Лучшие автомобили в мире. Объявлены финалисты самой престижной автомобильной премии за 2023 год — Finance.ua

Лучшие автомобили в мире. Объявлены финалисты самой престижной автомобильной премии за 2023 год Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

Новый Land Rover Range Rover стал финалистом в категории "Лучший дизайн"

Жюри конкурса World Car Awards объявило финалистов самой престижной автомобильной премии. За главную награду будут сражаться три модели авто.

Подробности рассказали на сайте конкурса.

В состав жюри конкурса «Лучший автомобиль года» входят 100 журналистов из 32 стран мира. Они определят победителя путем тайного голосования.

В финал в номинации «Лучший автомобиль 2023 года» попали три модели: BMW X1/iX1, Hyundai Ioniq 6 и Kia Niro.

BMW X1

В категорию «Лучший электромобиль года» в финал также вошли три модели. За эту награду сразятся BMW i7, Hyundai Ioniq 6 и Lucid Air.

Hyundai Ioniq 6

В номинации «Лучший люксовый автомобиль» финалистами стали BMW 7-Series/i7, Genesis G90 и Lucid Air. За награду «Лучший заряженный автомобиль» воюют Kia EV6 GT, Nissan Z и Toyota GR Corolla.

Kia Niro

Победителем в категории «Лучший городской автомобиль» может стать Citroen C3, ORA Funky Cat/Haomao или Volkswagen Taigo/Nivus. За награду «Лучший дизайн» сразятся Hyundai Ioniq 6, Land Rover Range Rover и Lucid Air.

Победители будут названы в прямом эфире 5 апреля. Событие состоится в рамках Нью-Йоркского автосалона.

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Фокус По материалам:

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