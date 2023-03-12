Лучшие автомобили в мире. Объявлены финалисты самой престижной автомобильной премии за 2023 год — Finance.ua

Лучшие автомобили в мире. Объявлены финалисты самой престижной автомобильной премии за 2023 год
Жюри конкурса World Car Awards объявило финалистов самой престижной автомобильной премии. За главную награду будут сражаться три модели авто.
Подробности рассказали на сайте конкурса.
В состав жюри конкурса «Лучший автомобиль года» входят 100 журналистов из 32 стран мира. Они определят победителя путем тайного голосования.
В финал в номинации «Лучший автомобиль 2023 года» попали три модели: BMW X1/iX1, Hyundai Ioniq 6 и Kia Niro.
В категорию «Лучший электромобиль года» в финал также вошли три модели. За эту награду сразятся BMW i7, Hyundai Ioniq 6 и Lucid Air.
В номинации «Лучший люксовый автомобиль» финалистами стали BMW 7-Series/i7, Genesis G90 и Lucid Air. За награду «Лучший заряженный автомобиль» воюют Kia EV6 GT, Nissan Z и Toyota GR Corolla.
Победителем в категории «Лучший городской автомобиль» может стать Citroen C3, ORA Funky Cat/Haomao или Volkswagen Taigo/Nivus. За награду «Лучший дизайн» сразятся Hyundai Ioniq 6, Land Rover Range Rover и Lucid Air.
Победители будут названы в прямом эфире 5 апреля. Событие состоится в рамках Нью-Йоркского автосалона.
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