Лучшие автомобили в мире. Объявлены финалисты самой престижной автомобильной премии за 2023 год — Finance.ua
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Лучшие автомобили в мире. Объявлены финалисты самой престижной автомобильной премии за 2023 год

Технологии&Авто
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Новый Land Rover Range Rover стал финалистом в категории "Лучший дизайн"
Новый Land Rover Range Rover стал финалистом в категории "Лучший дизайн"
Жюри конкурса World Car Awards объявило финалистов самой престижной автомобильной премии. За главную награду будут сражаться три модели авто.
Подробности рассказали на сайте конкурса.
В состав жюри конкурса «Лучший автомобиль года» входят 100 журналистов из 32 стран мира. Они определят победителя путем тайного голосования.
В финал в номинации «Лучший автомобиль 2023 года» попали три модели: BMW X1/iX1, Hyundai Ioniq 6 и Kia Niro.
BMW&nbsp;X1
BMW X1
В категорию «Лучший электромобиль года» в финал также вошли три модели. За эту награду сразятся BMW i7, Hyundai Ioniq 6 и Lucid Air.
Hyundai Ioniq&nbsp;6
Hyundai Ioniq 6
В номинации «Лучший люксовый автомобиль» финалистами стали BMW 7-Series/i7, Genesis G90 и Lucid Air. За награду «Лучший заряженный автомобиль» воюют Kia EV6 GT, Nissan Z и Toyota GR Corolla.
Kia Niro
Kia Niro
Победителем в категории «Лучший городской автомобиль» может стать Citroen C3, ORA Funky Cat/Haomao или Volkswagen Taigo/Nivus. За награду «Лучший дизайн» сразятся Hyundai Ioniq 6, Land Rover Range Rover и Lucid Air.
Победители будут названы в прямом эфире 5 апреля. Событие состоится в рамках Нью-Йоркского автосалона.
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По материалам:
Фокус
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