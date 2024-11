Лучшие авто года по мнению американцев: названы финалисты премии North American Car — Finance.ua

Лучшие авто года по мнению американцев: названы финалисты премии North American Car Сегодня 03:41 — Технологии&Авто

Лучшие авто года по мнению американцев: названы финалисты премии North American Car

На автошоу в Лос-Анджелесе объявили финалистов конкурса North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year («Северноамериканские авто, пикап и утилитарное авто года»).

Об этом сообщается на сайте премии.

Организаторы премии объявили финалистов 2025 года, и в этот раз главной тенденцией стала доступность. В центре внимания — модели, сочетающие адекватную стоимость и практичность. При этом электрокары, в прошлые годы доминировавшие на подиумах, теперь почти отсутствуют.

Какие модели прошли в финал?

В категории North American Car of the Year в финал попали Honda Civic Hybrid, Kia K4 и Toyota Camry. Средняя стартовая цена этих седанов значительно ниже предыдущих претендентов: Kia K4 стартует с отметки $21 990, Civic Hybrid — $28 750, а гибридная Camry — $28 400. Премиальные Cadillac Celestiq, BMW 3 Series или Porsche Panamera остались за бортом конкурса.

В категории Truck of the Year без неожиданностей: Ford Ranger, Toyota Tacoma и обновленный Ram 1500. Примечательно, что электрические пикапы, в частности GMC Sierra EV и Rivian R1T, не смогли пробиться в финал.

В категории Utility Vehicle финалистами стали Chevrolet Equinox EV, Volkswagen ID. Buzz и Hyundai Santa Fe.

Победители конкурса North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year 2025 будут объявлены 10 января на Детройтском автосалоне.

gagadget По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.