Лучшие авто года по мнению американцев: названы финалисты премии North American Car — Finance.ua

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Лучшие авто года по мнению американцев: названы финалисты премии North American Car

Технологии&Авто
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Лучшие авто года по мнению американцев: названы финалисты премии North American Car
Лучшие авто года по мнению американцев: названы финалисты премии North American Car
На автошоу в Лос-Анджелесе объявили финалистов конкурса North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year («Северноамериканские авто, пикап и утилитарное авто года»).
Об этом сообщается на сайте премии.
Организаторы премии объявили финалистов 2025 года, и в этот раз главной тенденцией стала доступность. В центре внимания — модели, сочетающие адекватную стоимость и практичность. При этом электрокары, в прошлые годы доминировавшие на подиумах, теперь почти отсутствуют.

Какие модели прошли в финал?

В категории North American Car of the Year в финал попали Honda Civic Hybrid, Kia K4 и Toyota Camry. Средняя стартовая цена этих седанов значительно ниже предыдущих претендентов: Kia K4 стартует с отметки $21 990, Civic Hybrid — $28 750, а гибридная Camry — $28 400. Премиальные Cadillac Celestiq, BMW 3 Series или Porsche Panamera остались за бортом конкурса.
В категории Truck of the Year без неожиданностей: Ford Ranger, Toyota Tacoma и обновленный Ram 1500. Примечательно, что электрические пикапы, в частности GMC Sierra EV и Rivian R1T, не смогли пробиться в финал.
В категории Utility Vehicle финалистами стали Chevrolet Equinox EV, Volkswagen ID. Buzz и Hyundai Santa Fe.
Победители конкурса North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year 2025 будут объявлены 10 января на Детройтском автосалоне.
По материалам:
gagadget
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