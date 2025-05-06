Лучшие Android-смартфоны 2025 года по версии пользователей — Finance.ua

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Лучшие Android-смартфоны 2025 года по версии пользователей

Мир
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Лучшие Android-смартфоны 2025 года по версии пользователей
Лучшие Android-смартфоны 2025 года по версии пользователей
AnTuTu, известный бенчмарк для мобильных устройств, выпустил очередной рейтинг за май 2025 года. На этот раз в списке смартфоны на операционной системе Android, которыми пользователи довольны более всего.
На первом месте — Huawei Nova 12 Ultra, выпущенный в начале года. Им удовлетворены 99,46% пользователей. Несмотря на самый свежий чипсет, этот аппарат полюбился пользователям огромным OLED-дисплеем, супербыстрой зарядкой и топовым набором камер.
Вторая позиция за еще одним флагманом — Honor Magic7 RSR Porsche Design. Эта модель предлагает дизайн в стиле Porsche, чипсет Snapdragon 8 Elite и мощные камеры. Устройством удовлетворены 99,33% владельцев.
Остальные позиции в топ-10 выглядят так:
  • Huawei Mate 70 Pro+ - 98,77%;
  • Huawei Mate 70 RS Ultimate — 97,14%;
  • Xiaomi 15 Ultra — 96,36%;
  • OPPO Find X8 Ultra — 96,19%;
  • Huawei Pura 70 Pro+ - 96,15%;
  • Samsung Galaxy S24+ - 94,23%;
  • Meizu 21 Pro — 93,73%;
  • vivo X Fold 3 Pro — 93,65%.
В сравнении с апрелем тройка лидеров почти не изменилась: раньше на первой позиции располагался Huawei Mate 70 Pro+, но теперь его сместил Huawei Nova 12 Ultra.
Лучшие Android-смартфоны 2025 года по версии пользователей
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По материалам:
УНІАН
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