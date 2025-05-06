Лучшие Android-смартфоны 2025 года по версии пользователей — Finance.ua

Лучшие Android-смартфоны 2025 года по версии пользователей Сегодня 20:00 — Мир

Лучшие Android-смартфоны 2025 года по версии пользователей

AnTuTu, известный бенчмарк для мобильных устройств, выпустил очередной рейтинг за май 2025 года. На этот раз в списке смартфоны на операционной системе Android, которыми пользователи довольны более всего.

На первом месте — Huawei Nova 12 Ultra, выпущенный в начале года. Им удовлетворены 99,46% пользователей. Несмотря на самый свежий чипсет, этот аппарат полюбился пользователям огромным OLED-дисплеем, супербыстрой зарядкой и топовым набором камер.

Вторая позиция за еще одним флагманом — Honor Magic7 RSR Porsche Design. Эта модель предлагает дизайн в стиле Porsche, чипсет Snapdragon 8 Elite и мощные камеры. Устройством удовлетворены 99,33% владельцев.

Остальные позиции в топ-10 выглядят так:

Huawei Mate 70 Pro+ - 98,77%;

Huawei Mate 70 RS Ultimate — 97,14%;

Xiaomi 15 Ultra — 96,36%;

OPPO Find X8 Ultra — 96,19%;

Huawei Pura 70 Pro+ - 96,15%;

Samsung Galaxy S24+ - 94,23%;

Meizu 21 Pro — 93,73%;

vivo X Fold 3 Pro — 93,65%.

В сравнении с апрелем тройка лидеров почти не изменилась: раньше на первой позиции располагался Huawei Mate 70 Pro+, но теперь его сместил Huawei Nova 12 Ultra.

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УНІАН По материалам:

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