Лучшее качество обслуживания клиентов в МФО — Finance.ua

Лучшее качество обслуживания клиентов в МФО Сегодня 17:15 — Кредит&Депозит

Лучшее качество обслуживания клиентов в МФО

В пятницу, 31 марта, в Киеве прошла шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.

Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.

О премии. FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.

Качество обслуживания — один из самых важных критериев для клиентов. Именно на этот пункт будут опираться большинство потребителей, выбирая микрофинансовую компанию. Поэтому во время церемонии FinAwards выбрали победителя во внеконкурсной номинации за лучшее качество обслуживания клиентов.

Как оценивали? Эта номинация отражает качество и удобство обслуживания в компаниях, которые выдают онлайн-кредиты на карту. Среди основных причин популярности этой услуги — ее удобство, простота и скорость. Клиент оформляет кредит, не выходя из дома, и получает деньги через несколько минут. Эксперты сравнили и определили, у какой финансовой компании этот процесс организован лучше.

Кто же победил?

Credit Kasa получила пальму первенства. Серебро в номинации получил CreditPlus, а бронзу — Е-деньги. Как рассказал директор по маркетингу Credit Kasa Виталий Соловьев в комментарии Finance.ua, в военное время компания стала еще более лояльной к клиентам.

"Мы даем взаймы довольно приличные суммы, которыми действительно можно удовлетворить базовые потребности. Если у клиента хорошая история кредитования и ей можно доверять, этот клиент может взять ссуду на такую же сумму, как и до войны, а порой даже больше.

Обслуживание всегда было очень важно для нас. Credit Kasa хотела отличаться от общего взгляда на кредитные компании, которые всегда упираются в то, что рано или поздно клиенту нужно возвращать кредиты — и это всегда негатив. Но мы работаем очень осторожно, даем шанс и много времени на возврат. Общаемся корректно — у нас запрещено обращаться к клиенту на «ты» даже в самые жесткие моменты переговоров", — поделился основными правилами представитель Credit Kasa.

Кроме того, компания активно работает со стороны поддержки клиентов — хотлайна и чатов, куда можно обратиться и решить свой вопрос.

«Вообще же — пытаемся свести общение с клиентом к минимуму. Чтобы все было быстро и автоматизированно делалось в несколько кликов: где-то появляется баннер, где-то — нотификация с подсказкой, чтобы было куда меньше форм для заполнения и т.д. Проще, быстрее и без хлопот для клиента», — отметил Соловьев.

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