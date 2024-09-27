Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей — Finance.ua
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Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей

Технологии&Авто
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Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей
Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей
В августе процессы на внутреннем рынке происходили не столь интенсивно: по итогам месяца количество записей о перерегистрации автомобилей с пробегом в базе данных Главного Сервисного центра МВД вернулось к более или менее привычному объему (88 тыс.). Интересно, что доля подержанных электромобилей в последний месяц лета даже увеличилась, достигнув 7% (7 818 BEV с пробегом) против менее 5% в июле (тогда «на вторичке» продали 5 717 «электричек»).
Об этом говорится в обзоре Auto.Ria.
Для сравнения, доля электромобилей в сегменте новых авто значительно выше: почти 15% по итогам августа. Однако в абсолютном измерении достижения скромнее: владельцами новых электроавто в августе стали 1204 украинских автомобилиста.
Эксперты назвали самые дешевые подержанные электромобили, позволяющие почувствовать прелести независимости от ископаемого горючего при малейших затратах.

1. Peugeot iOn

Средняя цена: $6 113
Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей

2. Citroen C-Zero

Средняя цена: $6 213
Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей

3. Mitsubishi I-MIEV

Средняя цена: $6 339
Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей

4. Шевроле Spark EV

Средняя цена: $6 531
Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей

5. Ford Focus Electric

Средняя цена: $6 570
Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей

6. Renault Kangoo ZE

Средняя цена: $6 634
Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей

7. Renault Fluence ZE

Средняя цена: $7 393
Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей

8. Chery eQ1

Средняя цена: $8 594
Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей

9. Volkswagen E-Up

Средняя цена: $9 230
Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей

10. Fiat 500e

Средняя цена: $9 790
Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей
По материалам:
auto.ria.com
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