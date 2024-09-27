Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей — Finance.ua

Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей
В августе процессы на внутреннем рынке происходили не столь интенсивно: по итогам месяца количество записей о перерегистрации автомобилей с пробегом в базе данных Главного Сервисного центра МВД вернулось к более или менее привычному объему (88 тыс.). Интересно, что доля подержанных электромобилей в последний месяц лета даже увеличилась, достигнув 7% (7 818 BEV с пробегом) против менее 5% в июле (тогда «на вторичке» продали 5 717 «электричек»).
Об этом говорится в обзоре Auto.Ria.
Для сравнения, доля электромобилей в сегменте новых авто значительно выше: почти 15% по итогам августа. Однако в абсолютном измерении достижения скромнее: владельцами новых электроавто в августе стали 1204 украинских автомобилиста.
Эксперты назвали самые дешевые подержанные электромобили, позволяющие почувствовать прелести независимости от ископаемого горючего при малейших затратах.
1. Peugeot iOn
Средняя цена: $6 113
2. Citroen C-Zero
Средняя цена: $6 213
3. Mitsubishi I-MIEV
Средняя цена: $6 339
4. Шевроле Spark EV
Средняя цена: $6 531
5. Ford Focus Electric
Средняя цена: $6 570
6. Renault Kangoo ZE
Средняя цена: $6 634
7. Renault Fluence ZE
Средняя цена: $7 393
8. Chery eQ1
Средняя цена: $8 594
9. Volkswagen E-Up
Средняя цена: $9 230
10. Fiat 500e
Средняя цена: $9 790
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