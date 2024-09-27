Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей — Finance.ua

Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

Лучше, чем на трамвае? 10 самых доступных электромобилей

В августе процессы на внутреннем рынке происходили не столь интенсивно: по итогам месяца количество записей о перерегистрации автомобилей с пробегом в базе данных Главного Сервисного центра МВД вернулось к более или менее привычному объему (88 тыс.). Интересно, что доля подержанных электромобилей в последний месяц лета даже увеличилась, достигнув 7% (7 818 BEV с пробегом) против менее 5% в июле (тогда «на вторичке» продали 5 717 «электричек»).

Об этом говорится в обзоре Auto.Ria.

Для сравнения, доля электромобилей в сегменте новых авто значительно выше: почти 15% по итогам августа. Однако в абсолютном измерении достижения скромнее: владельцами новых электроавто в августе стали 1204 украинских автомобилиста.

Эксперты назвали самые дешевые подержанные электромобили, позволяющие почувствовать прелести независимости от ископаемого горючего при малейших затратах.

1. Peugeot iOn

Средняя цена: $6 113

2. Citroen C-Zero

Средняя цена: $6 213

3. Mitsubishi I-MIEV

Средняя цена: $6 339

4. Шевроле Spark EV

Средняя цена: $6 531

5. Ford Focus Electric

Средняя цена: $6 570

6. Renault Kangoo ZE

Средняя цена: $6 634

7. Renault Fluence ZE

Средняя цена: $7 393

8. Chery eQ1

Средняя цена: $8 594

9. Volkswagen E-Up

Средняя цена: $9 230

10. Fiat 500e

Средняя цена: $9 790

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