Лучшая МФО Украины по версии FinAwards 2025 — Finance.ua
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Лучшая МФО Украины по версии FinAwards 2025

Фондовый рынок
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Лучшая МФО Украины по версии FinAwards 2025
Лучшая МФО Украины по версии FinAwards 2025
28 марта 2025 года в Киеве состоялась восьмая церемония награждения FinAwards — ежегодной всеукраинской премии, определяющей лучшие финансовые продукты, клиентские сервисы, IT-решения и финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. Среди номинаций представили и лучшую МФО.
В этой номинации были представлены компании, выдающие микрозаймы через интернет без привязки к живому офису. Имеют лицензию на выдачу кредитов без претензий на отзыв со стороны регулятора и выдали не менее 20 тыс. микрозаймов в течение последних трех месяцев.
Всего за звание лучших боролись 20 финансовых компаний.
Тройка лидеров следующая :
  • Credit7 — «бронзовая» награда;
  • MyCredit — «серебро» номинации;
  • Moneyveo — «золото».
Условия кредитования Moneyveo следующие:
  • максимальный срок кредитования новых клиентов — 5 лет;
  • максимальная сумма кредита для новых клиентов — 35 тыс. грн;
  • максимальная сумма кредита для клиентов, при повторных займах — 35 тыс. грн;
  • реальная годовая процентная ставка — от 1460,26% до 2575,08%;
  • наличие программ реструктуризации. У компании существует 8 стандартных графиков при оформлении реструктуризации на разный период с периодичностью внесения платежей от 7 до 30 дней: 7, 14, 21, 30;
  • среднее время заполнения заявки на кредит нового клиента — 8 мин;
  • время принятия решения о выдаче кредита — 5−6 минут, поддержка 24/7.
Второе место занял Майкредит:
  • макс. срок кредитования новых клиентов — 30 дней;
  • макс. сумма кредита для новых клиентов — 18 тыс. грн;
  • макс. сумма кредита для клиентов, при повторных займах — 35 тыс. грн;
  • реальная годовая процентная ставка от — 3.99% до 3602.35%;
  • наличие программ реструктуризации. Вариант разбить долг на 5, 7, 9 и 11 платежей равными частями;
  • среднее время заполнения заявки на кредит нового клиента — 9 мин;
  • количество полей в анкете, которые нужно заполнить для получения кредита новому клиенту — 10;
  • время принятия решения о выдаче кредита — 7 мин.
Третье место Кредит7:
  • максимальный срок кредитования новых клиентов — 12 месяцев;
  • максимальная сумма кредита для новых клиентов — 20 тыс. грн;
  • максимальная сумма кредита для клиентов, при повторных займах — 40 тыс. грн;
  • реальная годовая процентная ставка — от 1132,58% до 3845,25%;
  • наличие программ реструктуризации;
  • быстрая регистрация через системы BankID — до 3 мин. Стандартная регистрация — до 6 мин;
  • быстрая регистрация через системы BankID — 13 полей, Стандартная регистрация — 26 полей;
  • время принятия решения о выдаче кредита: первый кредит — до 15 мин. Повторный — 3 мин.
Среди номинаций выбирали и лучшую МФО по качеству обслуживания клиентов.
Здесь победителем также стала Moneyveo.
На фото: CEO SalesDoubler Александр Бойко вручает награду CEO Moneyveo Сергею Синченко.
На фото: CEO SalesDoubler Александр Бойко вручает награду CEO Moneyveo Сергею Синченко.
В тройку победителей вошли:
2 место — Майкредит.
3 место — КредитКасса.
Справка Finance.ua:
  • FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год подряд;
  • каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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