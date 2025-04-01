Лучшая МФО Украины по версии FinAwards 2025 — Finance.ua

Лучшая МФО Украины по версии FinAwards 2025 Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

Лучшая МФО Украины по версии FinAwards 2025

28 марта 2025 года в Киеве состоялась восьмая церемония награждения FinAwards — ежегодной всеукраинской премии, определяющей лучшие финансовые продукты, клиентские сервисы, IT-решения и финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. Среди номинаций представили и лучшую МФО.

В этой номинации были представлены компании, выдающие микрозаймы через интернет без привязки к живому офису. Имеют лицензию на выдачу кредитов без претензий на отзыв со стороны регулятора и выдали не менее 20 тыс. микрозаймов в течение последних трех месяцев.

Всего за звание лучших боролись 20 финансовых компаний.

Тройка лидеров следующая :

Credit7 — «бронзовая» награда;

MyCredit — «серебро» номинации;

Moneyveo — «золото».

Условия кредитования Moneyveo следующие:

максимальный срок кредитования новых клиентов — 5 лет;

максимальная сумма кредита для новых клиентов — 35 тыс. грн;

максимальная сумма кредита для клиентов, при повторных займах — 35 тыс. грн;

реальная годовая процентная ставка — от 1460,26% до 2575,08%;

наличие программ реструктуризации. У компании существует 8 стандартных графиков при оформлении реструктуризации на разный период с периодичностью внесения платежей от 7 до 30 дней: 7, 14, 21, 30;

среднее время заполнения заявки на кредит нового клиента — 8 мин;

время принятия решения о выдаче кредита — 5−6 минут, поддержка 24/7.

Второе место занял Майкредит:

макс. срок кредитования новых клиентов — 30 дней;

макс. сумма кредита для новых клиентов — 18 тыс. грн;

макс. сумма кредита для клиентов, при повторных займах — 35 тыс. грн;

реальная годовая процентная ставка от — 3.99% до 3602.35%;

наличие программ реструктуризации. Вариант разбить долг на 5, 7, 9 и 11 платежей равными частями;

среднее время заполнения заявки на кредит нового клиента — 9 мин;

количество полей в анкете, которые нужно заполнить для получения кредита новому клиенту — 10;

время принятия решения о выдаче кредита — 7 мин.

Третье место Кредит7:

максимальный срок кредитования новых клиентов — 12 месяцев;

максимальная сумма кредита для новых клиентов — 20 тыс. грн;

максимальная сумма кредита для клиентов, при повторных займах — 40 тыс. грн;

реальная годовая процентная ставка — от 1132,58% до 3845,25%;

наличие программ реструктуризации;

быстрая регистрация через системы BankID — до 3 мин. Стандартная регистрация — до 6 мин;

быстрая регистрация через системы BankID — 13 полей, Стандартная регистрация — 26 полей;

время принятия решения о выдаче кредита: первый кредит — до 15 мин. Повторный — 3 мин.

Среди номинаций выбирали и лучшую МФО по качеству обслуживания клиентов.

Здесь победителем также стала Moneyveo.

На фото: CEO SalesDoubler Александр Бойко вручает награду CEO Moneyveo Сергею Синченко.

В тройку победителей вошли:

2 место — Майкредит.

3 место — КредитКасса.

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год подряд;

каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

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