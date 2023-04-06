Лучшая МФО оффлайн: победитель FinAwards-2023 — Finance.ua
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Лучшая МФО оффлайн: победитель FinAwards-2023

Кредит&Депозит
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Награду в номинации вручили ведущему специалисту по интернет-маркетингу Виктории Соломоненко. На фото с ней – СЕО SalesDoubler Александр Бойко
Награду в номинации вручили ведущему специалисту по интернет-маркетингу Виктории Соломоненко. На фото с ней – СЕО SalesDoubler Александр Бойко
Состоялась шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.
Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.
О премии. FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.
Во время церемонии выбрали и лучшую МФО оффлайн.
Как выбирали? В номинации принимали участие микрофинансовые компании, которые выдают микрозаймы через офисы/точки продаж, имеют лицензию на выдачу кредитов без претензий на отзыв со стороны регулятора, а также выдали не менее 20 тыс. микрозаймов за последние 3 месяца.
Кто победил? Золото от жюри и всех, кто отдавал свой голос во время голосования, получила Швидкогроші. Вот по каким условиям она выдает займы:
  • max сумма (для новых клиентов): 30 тыс. грн;
  • max срок кредитования: 3 мес.;
  • количество точек/офисов: 90 отделений.
По материалам:
Finance.ua
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