Лучшая МФО оффлайн: победитель FinAwards-2023 — Finance.ua

Лучшая МФО оффлайн: победитель FinAwards-2023
Состоялась шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.
Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.
О премии. FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.
Во время церемонии выбрали и лучшую МФО оффлайн.
Как выбирали? В номинации принимали участие микрофинансовые компании, которые выдают микрозаймы через офисы/точки продаж, имеют лицензию на выдачу кредитов без претензий на отзыв со стороны регулятора, а также выдали не менее 20 тыс. микрозаймов за последние 3 месяца.
Кто победил? Золото от жюри и всех, кто отдавал свой голос во время голосования, получила Швидкогроші. Вот по каким условиям она выдает займы:
- max сумма (для новых клиентов): 30 тыс. грн;
- max срок кредитования: 3 мес.;
- количество точек/офисов: 90 отделений.
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