Лучшая МФО оффлайн: победитель FinAwards-2023 — Finance.ua

Лучшая МФО оффлайн: победитель FinAwards-2023 Сегодня 17:00 — Кредит&Депозит

Награду в номинации вручили ведущему специалисту по интернет-маркетингу Виктории Соломоненко. На фото с ней – СЕО SalesDoubler Александр Бойко

Состоялась шестая церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards-2023.

Примечательно, что, несмотря на полномасштабную войну, церемония состоялась в оффлайне — финансисты, банкиры и другие гости премии собрались в кулуарах Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы наградить лучших в своей отрасли.

О премии. FinAwards — ежегодная премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua.

Во время церемонии выбрали и лучшую МФО оффлайн.

Как выбирали? В номинации принимали участие микрофинансовые компании, которые выдают микрозаймы через офисы/точки продаж, имеют лицензию на выдачу кредитов без претензий на отзыв со стороны регулятора, а также выдали не менее 20 тыс. микрозаймов за последние 3 месяца.

Кто победил? Золото от жюри и всех, кто отдавал свой голос во время голосования, получила Швидкогроші. Вот по каким условиям она выдает займы:

max сумма (для новых клиентов): 30 тыс. грн;

max срок кредитования: 3 мес.;

количество точек/офисов: 90 отделений.

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