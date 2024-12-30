Lonely Planet назвал лучшие места мира для посещения в январе 2025 — Finance.ua

Lonely Planet назвал лучшие места мира для посещения в январе 2025 Сегодня 20:21 — Мир

Lonely Planet назвал лучшие места мира для посещения в январе 2025, www.pocruises.com

Многие эксперты считают январь лучшим месяцем для путешественников, поскольку после праздников цены на отдых значительно снижаются.

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали 11 лучших туристических направлений для посещения в январе 2025 года.

Лучшие места в мире для посещения в январе 2025 года

Канарские острова, Испания — для тех, кто ищет зимнее солнце в Европе. Генуя, Чинкве-Терре и Лигурийские Альпы, Италия для тех, кто хочет исследовать Италию в низкий сезон. Аризона и Юта, США — лучшее для зимнего хайкинга. Будапешт, Венгрия — для любителей погреться в термальных ваннах. Ангилья, Британская заморская территория — лучшее место для отпуска на Карибах. Керала, Индия — лучшее для релаксации. Южный Таиланд — лучшее для пляжного отдыха. Гора Кения, Кения — для покорителей вершин. Тюбу, Япония — лучшее для любителей снега. Сидней, Австралия — лучшее место для посещения культурных фестивалей. Шпицберген, Норвегия — чтобы увидеть северное сияние.

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УНІАН По материалам:

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