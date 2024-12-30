Lonely Planet назвал лучшие места мира для посещения в январе 2025 — Finance.ua

Lonely Planet назвал лучшие места мира для посещения в январе 2025
Многие эксперты считают январь лучшим месяцем для путешественников, поскольку после праздников цены на отдых значительно снижаются.
Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали 11 лучших туристических направлений для посещения в январе 2025 года.
Лучшие места в мире для посещения в январе 2025 года
- Канарские острова, Испания — для тех, кто ищет зимнее солнце в Европе.
- Генуя, Чинкве-Терре и Лигурийские Альпы, Италия для тех, кто хочет исследовать Италию в низкий сезон.
- Аризона и Юта, США — лучшее для зимнего хайкинга.
- Будапешт, Венгрия — для любителей погреться в термальных ваннах.
- Ангилья, Британская заморская территория — лучшее место для отпуска на Карибах.
- Керала, Индия — лучшее для релаксации.
- Южный Таиланд — лучшее для пляжного отдыха.
- Гора Кения, Кения — для покорителей вершин.
- Тюбу, Япония — лучшее для любителей снега.
- Сидней, Австралия — лучшее место для посещения культурных фестивалей.
- Шпицберген, Норвегия — чтобы увидеть северное сияние.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.
Оформить туристическое страхование на Finance.ua ✈️
Поделиться новостью