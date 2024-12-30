Lonely Planet назвал лучшие места мира для посещения в январе 2025 — Finance.ua
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Lonely Planet назвал лучшие места мира для посещения в январе 2025

Мир
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Lonely Planet назвал лучшие места мира для посещения в январе 2025
Lonely Planet назвал лучшие места мира для посещения в январе 2025, www.pocruises.com
Многие эксперты считают январь лучшим месяцем для путешественников, поскольку после праздников цены на отдых значительно снижаются.
Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали 11 лучших туристических направлений для посещения в январе 2025 года.

Лучшие места в мире для посещения в январе 2025 года

  1. Канарские острова, Испания — для тех, кто ищет зимнее солнце в Европе.
  2. Генуя, Чинкве-Терре и Лигурийские Альпы, Италия для тех, кто хочет исследовать Италию в низкий сезон.
  3. Аризона и Юта, США — лучшее для зимнего хайкинга.
  4. Будапешт, Венгрия — для любителей погреться в термальных ваннах.
  5. Ангилья, Британская заморская территория — лучшее место для отпуска на Карибах.
  6. Керала, Индия — лучшее для релаксации.
  7. Южный Таиланд — лучшее для пляжного отдыха.
  8. Гора Кения, Кения — для покорителей вершин.
  9. Тюбу, Япония — лучшее для любителей снега.
  10. Сидней, Австралия — лучшее место для посещения культурных фестивалей.
  11. Шпицберген, Норвегия — чтобы увидеть северное сияние.
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По материалам:
УНІАН
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