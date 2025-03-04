Ломбарды в Украине за 9 месяцев 2024 года получили более 3 млрд грн дохода — Finance.ua

Ломбарды в Украине за 9 месяцев 2024 года получили более 3 млрд грн дохода Сегодня 08:33 — Фондовый рынок

Ломбарды в Украине за 9 месяцев 2024 года получили более 3 млрд грн дохода

Рынок ломбардов в Украине претерпел значительные изменения за последние 5 лет. С 2020 года их количество сократилось почти втрое, однако размер активов остался стабильным. Ломбарды продолжают показывать высокие доходы. За 9 месяцев 2024 года 101 ломбард получил более 3 млрд грн дохода, что показывает рост по сравнению с предыдущим годом.

Об этом свидетельствуют данные R&D центра YouControl.

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Лидерами рынка по сумме доходов за 3 квартала 2024 года стали ломбарды, работающие под брендами «Скарбниця», «Ломбард Первый», «Капитал» и «Благо».

Как живут ломбарды

По информации Комплексной информационной системы Национального банка Украины, в Государственный реестр финансовых учреждений по состоянию на февраль 2025 года включены 108 ломбардов, из них 102 имеют действующую лицензию НБУ на деятельность.

Наибольшее количество (32) из ​​проанализированных компаний зарегистрировано в столице и Днепропетровской области (22).

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), большинство компаний из выборки, а именно 99 юрлиц, имеют зарегистрированные обособленные подразделения (филиалы). Больше всего филиалов на Днепропетровщине (500), Одесской (306) и Харьковской (243) областях, а также в Киеве (457). Некоторые ломбарды имеют несколько сотен таких филиалов.

Инфографика: R&D центр YouControl

Двадцатка крупнейших ломбардов по доходам

По данным данных НБУ, 101 ломбард из тех, что подали отчетность регулятору, получил более 3 млрд грн дохода за 9 месяцев 2024 года. Этот показатель за аналогичный период 2023 года составил 2,6 млрд грн, полученных 136 ломбардами. Сумма доходов 119 ломбардов, подавших отчетность в НБУ за полный 2023 год, составила 3,2 млрд грн.

Инфографика: R&D центр YouControl

За 3 квартала 2024 года ломбардами было предоставлено более 1 млн финансовых кредитов на общую сумму 3,13 млрд грн. Показатель за аналогичный период 2023 года был значительно выше — 4,7 млн ​​предоставленных финансовых кредитов на 10,2 млрд грн. А в целом за 2023 год ломбарды выдали 5,7 млн кредитов на сумму в 12,1 млрд грн.

Согласно данным обзора небанковского финансового сектора НБУ за ноябрь 2024 года, количество ломбардов в Украине за последние 5 лет уменьшилось почти втрое: из 302 компаний в 2020 году до 108 по состоянию на февраль 2025 года. При этом размер активов не изменился. По состоянию на ноябрь 2024 года они составили 3,98 млрд грн против 3,85 млрд грн в 2020 году.

Напомним, в Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поступили жалобы от граждан по поводу двойных курсов обмена валют на доллар в зависимости от года его эмиссии. После проверки обращений оказалось, что жалобы подтвердились. «Мы обращаемся в Национальный банк Украины и Национальную полицию с просьбой провести проверки в соответствии с законодательством и принять немедленные меры в отношении нарушителей», — заявил глава комитета Даниил Гетманцев.

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