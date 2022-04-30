Ломают хребет российской экономики: известный экономист объяснил, как работают «медленные» санкции — Finance.ua

Ломают хребет российской экономики: известный экономист объяснил, как работают «медленные» санкции

Сегодня 21:33

Экспортные и импортные санкции, которые Запад вводит против россии, хоть и работают медленнее, но имеют сильный эффект. Они призваны сломать каркас российской экономики — сделать так, чтобы она основательно просела.

Об этом рассказал известный экономист, бывший заместитель министра финансов рф, первый заместитель главы Банка россии (аналог украинского НБУ) Сергей Алексашенко.

«Экспортные санкции вступают в действие медленнее, их действие растягивается во времени, но они приводят к тому, что экономика россии немного проседает, опускается на какой-то уровень. Это — среднесрочные санкции. А есть долгосрочные санкции, связанные с ограничением экспорта в россию и комплектующих, и технологий, и научных знаний, и менеджеров. И вот это все носит стратегический характер», — сказал он.

Алексашенко подчеркнул: несмотря на то, что эти санкции еще медленнее набирают силу, они призваны поломать весь каркас экономики России. Эти ограничения, по его словам, будут ее «медленно сжимать».

В качестве примера он привел ситуацию в российском авиастроении. «Сегодня [например] российский министр промышленности говорит, что к 2025 году [россия] начнет производить целых 10 самолетов Ту-214 в год, считая, что там все российское, а я пообщался с производителем комплектующих для этих самолетов — и он говорит, что 80% спецификаций — импортные! На 10 самолетов у нас есть. На больше — нет!» — подчеркнул экономист.

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