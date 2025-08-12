Логистические компании в Польше страдают от дефицита украинского зерна — Finance.ua
Логистические компании в Польше страдают от дефицита украинского зерна

Аграрный рынок
20
Транспортные и портовые предприятия Польши фиксируют падение объемов грузоперевозок из-за прекращения импорта сельхозпродукции из Украины, в то время как другие европейские страны наращивают транзитные операции.
Об этом пишет Latifundist.com.
Логистический сектор Польши переживает серьезный кризис из-за отсутствия традиционных грузопотоков из Украины, прежде всего зерновых культур. Транспортные компании, портовые операторы и торговые предприятия констатируют существенные финансовые потери и рассматривают возможность сокращения персонала, одновременно апеллируя к правительству с просьбой об экономической помощи.
«Украинские предприятия, обладающие терминальными мощностями в Волынской области, вынуждены переключаться на другие виды грузов. Вместо традиционного зерна теперь переваливают металлолом, минеральные удобрения и топливо. Частота зерновых поездов сократилась до двух-трех в неделю», — говорится в материале.
По оценкам экспертов, полноценное восстановление логистического сообщения через польский коридор возможно только после вступления Украины в Европейский Союз.
Глава правления логистической группы CSL Лаура Головач подтверждает критическую ситуацию в отрасли. По ее словам, импорт аграрной продукции из Украины приостановлен уже более 12 месяцев, что оставляет польские перевалочные мощности недогруженными.
«Восточная граница опустошена. Пограничные терминалы простаивают, портовые мощности также недополучают грузы. Товаропоток отсутствует. Польша теряет целые логистические цепи, а мы несем убытки», — констатировала Головач в комментарии польскому радио.
Между тем, Румыния, Германия и Турция активно наращивают доходы от транзитной перевозки украинского зерна через свои портовые комплексы. Эти государства могут организовать эффективный транзит сырья в третьи страны, не допуская его попадания на собственные внутренние рынки.
Эксперты прогнозируют, что ограничения в торговле аграрной продукцией с Украиной будут продолжаться по меньшей мере еще один-два года. Польша рискует окончательно потерять не только коммерческие выгоды, но и свои геоэкономические позиции в регионе.
По материалам:
Finance.ua
