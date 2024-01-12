Ливан подтвердил покупку 30 тыс. т украинской пшеницы в декабре — Finance.ua

Ливан подтвердил покупку 30 тыс. т украинской пшеницы в декабре Сегодня 05:32 — Казна и Политика

Ливан подтвердил покупку 30 тыс. т украинской пшеницы в декабре

Министерство экономики и торговли Ливана подтвердило покупку 30 тыс. т украинской мукомольной пшеницы, о которой было объявлено в декабре 2023 г. Об этом сообщают европейские трейдеры.

Пшеница с содержанием протеина 11,5% была законтрактована по цене $253,5 за тонну на базисе CIF Бейрут. Финансирование было предоставлено Всемирным банком.

Следующий тендер по закупке 60 тыс. т мукомольной пшеницы с немедленной поставкой состоится 16 января.

ukragroconsult По материалам:

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