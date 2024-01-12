Ливан подтвердил покупку 30 тыс. т украинской пшеницы в декабре — Finance.ua
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Ливан подтвердил покупку 30 тыс. т украинской пшеницы в декабре

Казна и Политика
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Ливан подтвердил покупку 30 тыс. т украинской пшеницы в декабре
Ливан подтвердил покупку 30 тыс. т украинской пшеницы в декабре
Министерство экономики и торговли Ливана подтвердило покупку 30 тыс. т украинской мукомольной пшеницы, о которой было объявлено в декабре 2023 г. Об этом сообщают европейские трейдеры.
Пшеница с содержанием протеина 11,5% была законтрактована по цене $253,5 за тонну на базисе CIF Бейрут. Финансирование было предоставлено Всемирным банком.
Следующий тендер по закупке 60 тыс. т мукомольной пшеницы с немедленной поставкой состоится 16 января.
По материалам:
ukragroconsult
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